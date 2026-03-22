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SPORT Roger Silva valoriza ponto fora de casa e vê Sport "dominante" na estreia da Série B Leão da Ilha ficou no 0 a 0 com o Cuiabá na Arena Pantanal

O técnico Roger Silva apresentou uma avaliação positiva após o empate em 0 a 0 entre Sport e Cuiabá, na estreia da Série B, na noite desse sábado (21), na Arena Pantanal.

Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro contrariou o pensamento de boa parte da torcida nas redes sociais. Ele destacou o nível de imposição da equipe, apesar do volume de jogo do Cuiabá, que chegou a carimbar a trave em duas oportunidades e parou em defesas decisivas do goleiro Thiago Couto.

“Gostei muito do nosso jogo. Sempre venho aqui defendo que quando a gente cuidar melhor da bola, quando a gente passar um pouquinho melhor, que nós diminuirmos os nossos erros, a gente realmente vai ser uma equipe dominante como foi hoje”, afirmou o treinador.

Roger ressaltou que o Sport "merecia uma melhor sorte" no placar e valorizou o ponto somado, citando o fato do Dourado ter tido um período maior de preparação para o confronto, já que teve sua última partida no dia 4 de março.

Espaço para os jovens

Além do desempenho coletivo, o treinador fez questão de enaltecer a utilização de atletas formados na base da Ilha do Retiro. O Sport encerrou a partida com quatro pratas da casa em campo (Pucci, Dedé, Micael e Lipão), fator que Roger classificou como um reconhecimento ao trabalho do dia a dia.

"Quero ressaltar a valorização da base. Acabamos o jogo com quatro ou cinco atletas formados em casa. Essa molecada tem trabalhado forte, tem merecido oportunidade", pontuou o técnico, reforçando a estratégia de promover os jovens talentos sem "forçar a barra".

Foco na sequência

Sem muito tempo para descanso, o Leão já vira a chave para a estreia na Copa do Nordeste, nesta terça-feira (24), contra a Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro.

Para o treinador, o objetivo é manter o nível de confiança apresentado no Mato Grosso e, assim, reencontrar o caminho das vitórias diante da torcida.

"O Sport entra para vencer todos os campeonatos que disputa. A gente sabe que é importante para nós fazer uma partida boa em casa, voltar a vencer, jogar nesse nível que nós jogamos hoje de confiança e imposição", projetou o comandante rubro-negro

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