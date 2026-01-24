A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Roger valoriza vitória do Sport, mas ressalta desgaste físico do time: "Recuperação não é a mesma" Treinador destacou que o pouco tempo de recuperação interferiu no desempenho do Leão diante do Vitória

O Sport conquistou sua segunda vitória consecutiva sob o comando de Roger Silva. Após estrear com o time principal, na última quarta-feira (21), com uma vitória por 5 a 0, o Leão voltou a campo neste sábado (24) e venceu o Vitória-PE por 3 a 0, pelo Campeonato Pernambucano.

Durante uma coletiva de imprensa concedida após o duelo do último sábado (24), Roger ressaltou que o elenco rubro-negro poderia ter tido um desempenho melhor se tivesse aproveitado melhor as chances da primeira etapa.

“Fiquei muito feliz com o que produzimos. No começo, encontramos dificuldade na infiltração, para trocar os corredores, como é a nossa ideia de trabalho. Mas também tivemos duas, três oportunidades em que poderíamos ter capricho melhor, com uma finalização mais rápida”, explicou.

O treinador também destacou as dificuldades dos jogadores de se recuperarem após o jogo passado, ocorrido na última quarta (21), mas valorizou a postura do time, que, mesmo com o cansaço, conseguiu sair com os três pontos.

“A parte física também pesou. É complicado jogar quarta à noite e depois sábado à tarde. A recuperação não é a mesma. É início de temporada para gente, mas fiquei muito feliz pela postura. Em nenhum momento abrimos mão do nosso conceito. Em alguns momentos, podíamos apertar mais, pressionar, mas isso foi ajustado no segundo tempo e as trocas funcionaram. Subimos os laterais, arriscamos mais e funcionou muito bem. O segundo tempo foi convincente e o mais importante neste momento era vencer”, pontuou.

O triunfo fez o Sport chegar aos 10 pontos, ocupando o segundo lugar do Campeonato Pernambucano. Dois a menos que o líder Náutico, que duela com o Santa Cruz neste domingo (25), na Arena de Pernambuco.

