Roger volta a defender Halls, mas não descarta mudança no gol do Sport: "Vamos reavaliar"
Goleiro leonino voltou a falhar e sofrer com as críticas da torcida neste sábado (21), contra o Retrô
Alvo recorrente do torcedor do Sport neste início de temporada, o goleiro Halls foi mais uma vez defendido pelo técnico Roger Silva. Após a classificação leonina sobre o Retrô para a final do Pernambucano, o treinador rubro-negro afirmou que as críticas sobre o arqueiro têm sido "excessivas".
No triunfo rubro-negro sobre a Fênix, Halls passou a ser vaiado após dar rebote no gol de Luiz Henrique, que marcou a virada do Azulão no primeiro tempo. Durante o Estadual, o camisa 1 já havia sido alvo de crítica em outras duas oportunidades.
"Halls é um bom goleiro. Eu respeito toda e qualquer tipo de opinião, mas tenho que olhar os gols, não vi ainda, pois estávamos fazendo reunião sobre a semana. Tem uma cobrança excessiva sobre o Halls. É um cara trabalhador, que veio de coração aberto, tem feito seu melhor", iniciou Roger.
"Precisamos lembrar que o critério para goleiro tem que equilibrar. Se eu coloca (Thiago) Couto e ele falhar, faço oque? Tiro ele e boto o Adriano? E depois, se o Adriano falhar, faço o que? Sempre podemos melhorar, mas acho que é excessivza a crítica", seguiu o treinador.
Ainda de acordo com Roger, se a comissão técnica achar que é o momento de Thiago Couto receber uma oportunidade, isso será feito. No entanto, o treinador lembrou que foi o próprio goleiro que tentou deixar o clube e abriu a disputa pela titularidade na meta leonina.
"O Sport é gigante e o torcedor tem direito de questionar, por isso o Sport tem o tamanho que tem. O torcedor é apaixonado por esta camisa. Vamos reavaliar, se tiver que dar chance para o Couto, vou dar, mas o torcedor tem que lembrar que quem começou a disputa foi o Couto, porque ficou perto de sair, aí começou o Haals", enfatizou Roger.