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Rogério Caboclo oficializa candidatura à presidência do São Paulo

Dirigente, que já foi diretor financeiro do clube, busca apoio da oposição para disputar eleição marcada para dezembro

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Rogério Caboclo busca se consolidar como um dos principais candidatos à presidência do São Paulo para o período de 2027 a 2029.Rogério Caboclo busca se consolidar como um dos principais candidatos à presidência do São Paulo para o período de 2027 a 2029. - Foto: CBF/Divulgação

Rogério Caboclo oficializou nesta segunda-feira (10), sua candidatura à presidência do São Paulo. O dirigente vai concorrer ao pleito que definirá quem comandará o clube paulista de 2027 a 2029, marcado para a primeira quinzena de dezembro.

Caboclo é sócio do São Paulo desde 1990 e conselheiro vitalício desde 1998. Em sua carreira, foi diretor-adjunto de Marketing e diretor financeiro do clube entre 2000 e 2002.

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Ele busca ser a indicação da oposição. Com o cenário político conturbado no São Paulo, o dirigente tenta se tornar um dos principais nomes na eleição por conta de sua experiência administrativa, que conta com passagens pela Federação Paulista e pela CBF.

Caboclo comandou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entre 2019 e 2021, quando foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual apresentadas por funcionárias da entidade.

Posteriormente, decisões judiciais determinaram o arquivamento dos processos relacionados às acusações, sem que houvesse condenação.

Rogério Caboclo voltou a ser assunto no São Paulo na semana passada, quando esteve reunido com conselheiros do clube, incluindo o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior.

Em um vídeo vazado, o ex-presidente da CBF é enaltecido como candidato à presidência do clube.

Atualmente, o clube paulista é presidido por Harry Massis, que assumiu o cargo após o impeachment de Julio Casares, em janeiro de 2026.

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