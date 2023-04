A- A+

Futebol Rogério Ceni é demitido do São Paulo com aproveitamento superior ao da 1ª passagem; compare números Treinador sofria pressão no cargo, mesmo com a vitória pela Sul-Americana nesta semana

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (19) a saída do técnico Rogério Ceni. Também deixam o clube membros da comissão técnico do ex-goleiro, que treinou o tricolor em 106 partidas, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, em pouco mais de um ano e meio de trabalho. A demissão ocorre um dia depois da vitória sobre o Puerto Cabello por 2x0, pela Sul-Americana, mas pesou o desempenho ruim da equipe nos últimos jogos. Dorival Júnior (ex-Flamengo) é apontado como favorito ao cargo.

A demissão encerra a segunda passagem de Ceni pelo clube do qual é ídolo. E com aproveitamento superior ao da primeira jornada, entre 2016 e 2017 — aquele fora o primeiro trabalho do ex-goleiro na função de treinador e seria seguido por dois ciclos no Fortaleza, um no Cruzeiro e um no Flamengo.

Raio-x: números das passagens de Ceni pelo SPFC

1ª passagem - entre novembro de 2016 e julho de 2017

35 jogos

14 vitórias

11 empates

10 derrotas

50,5% de aproveitamento

2ª passagem - entre outubro de 2021 e abril de 2023

106 jogos

49 vitórias

28 empates

29 derrotas

55% de aproveitamento

"O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto", escreveu o São Paulo em nota, antes de seguir. "O clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes."

Segundo a imprensa paulista, o nome de Dorival Júnior é o mais forte para ocupar o cargo. O técnico comandou o tricolor entre 2017 e 2018 e está fora do mercado desde o fim com o contrato com o Flamengo, cube pelo qual foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores.

Ídolo como jogador, Ceni chegou ao São Paulo em outubro de 2021 para a vaga do argentino Hernán Crespo e teve, como melhores resultados, o vice da Sul-Americana e do Paulistão do ano passado. A relação do treinador com jogadores, especialmente depois de desentendimento com Marcos Paulo, ficou desgastada nos últimos dias.

Trocas de técnicos

Além da Sul-Americana, o São Paulo está envolvido em mais duas disputas: o Brasileiro, no qual volta a jogar no fim de semana contra o América-MG; e a Copa do Brasil, competição que volta a jogar na semana que vem, contra o Ituano, pela terceira fase.

Ceni é o segundo treinador de clubes da Série A a deixar o comando esta semana. O português Antônio Oliveira deixou o Coritiba depois da goleada sofrida para o Flamengo, na estreia.

