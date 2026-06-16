Rogério Ceni parabeniza Vozinha e torce por Cabo Verde na Copa: 'Bora para a classificação'
Goleiro cabo-verdiano disse ser fã do ex-goleiro do São Paulo e atual técnico do Bahia
Um dia depois de brilhar no empate entre Cabo Verde e Espanha pela Copa do Mundo 2026, o goleiro Vozinha recebeu uma mensagem especial de um de seus grandes ídolos no futebol. Nesta terça-feira, Rogério Ceni, ex-arqueiro do São Paulo e atualmente técnico do Bahia, parabenizou a atuação do cabo-verdiano na estreia do Mundial em vídeo publicado pelas redes sociais do clube baiano.
Em entrevista à ESPN antes da Copa, o goleiro cabo-verdiano citou algumas de suas referências no futebol, entre eles Ceni. "Gostava muito do Rogério Ceni porque era um goleiro que batia faltas e pênaltis. O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho foram grandes ídolos", disse Vozinha. Ao saber da referência, Ceni decidiu retribuir o carinho e mandar um recado para o fã, desejou sucesso a ele e demonstrou confiança na classificação de Cabo Verde para o mata-mata.
"Fala, Vozinha! Rogério Ceni quem está falando, passando para deixar um grande abraço pra você. Parabenizá-lo por essa estreia em Copa do Mundo. Não só você, como toda a seleção de Cabo Verde Uma estreia histórica. Desejo sucesso para você, hoje e sempre, saiba que o povo brasileiro gosta muito de você. E agradeço também o carinho pela citação como referência, como meu nome antes da estreia nesta Copa do Mundo. Tá bom? Mais sucesso para você e bora para a classificação."
Ei, Vozinha, nosso Rogério Ceni tem um recado pra você! #CaboVerde #CopaDoMundo #TudoTemBahia #BBMP pic.twitter.com/UR8vkc3HFb— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 16, 2026
Vozinha, que recebeu mensagem de Ivete Sangalo também nesta terça, foi o grande personagem do empate heroico do duelo entre Cabo Verde e Espanha e foi eleito pela Fifa como o melhor jogador da partida. Aos 40 anos, o cabo-verdiano foi batizado de Josimar José Évora Dias, uma homenagem a Josimar, lateral-direito da seleção brasileira na Copa de 1986.
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O goleiro foi apelidado de Vozinha na infância, quando jogava com os garotos mais velhos em sua vizinhança. Ele contou que "não gostava de levar pancada" e que, emburrado, acabava sendo sacaneado pelas crianças, que diziam que ele ia fazer queixa a seus avós, que o criaram. A brincadeira pegou e ele adotou na carreira profissional.
Cabo Verde está no Grupo H do Mundial, que também conta com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. O empate com os espanhóis garantiu o primeiro ponto cabo-verdiano na história das Copas. O resultado faz a seleção africana sonhar com uma possível classificação para a fase de 16 avos. Na segunda rodada, a seleção enfrenta o Uruguai no próximo domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.