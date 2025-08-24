Rokenedy brilha nos pênaltis e Santa Cruz se classifica às quartas da Série D
Na próxima fase, o Tricolor vai encarar o América-RN
O Santa Cruz segue vivo na Série D do Campeonato Brasileiro. Após voltar a empatar com o Altos, desta vez por 0x0, neste domingo (24), no Lindolfo Monteiro, o Tricolor contou mais uma vez com brilho de Rokenedy para se classificar na competição. Nos pênaltis, a Cobra Coral bateu o Jacaré por 3x1 e avançou às quartas de final do torneio nacional. O goleiro defendeu três cobranças para ajudar o clube pernambucano.
Na próxima fase, que pode dar o sonhado acesso à Série C, o Santa vai encarar o América-RN, que eliminou o Imperatriz-MA. O duelo de ida será em solo pernambucano, com data a ser definida pela CBF.
A DEFESA E A COMEMORAÇÃO!!!!!! VAMOS, ESTAMOS NA PRÓXIMA FASE!!! pic.twitter.com/27rEZ9GkTD — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 24, 2025
O jogo
Após o término do jogo na Arena de Pernambuco, os atletas do Altos celebraram o resultado, porque sabiam do favoritismo que teriam por decidir a vaga sob seus domínios. Nesta edição da Série D, a equipe piauiense somou quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota no Lindolfão. O revés, inclusive, aconteceu perante o Maranhão, na última rodada, sem riscos de perder a liderança da chave.
Com a bola rolando, o time da casa fez jus aos bons números e foi superior ao Santa ao longo do primeiro tempo. Apesar de o Tricolor tentar incomodar no início, não demorou para o Altos ter o controle do confronto. A primeira chegada efetiva do Jacaré aconteceu aos 21. Depois de cruzamento da direita feito por Negueba, Mandacaru finalizou e parou em Rokenedy. Aumentando o ímpeto, o Altos voltou a ficar no quase no lance seguinte. Desta vez, Sales desviou de cabeça e a bola passou perto da meta coral.
Diferente do confronto de ida, Marcelo Cabo optou por escalar o Santa Cruz com Pedro Favela e Thiaguinho nas vagas de Gabriel Galhardo e Geovany, respectivamente, com o objetivo de qualificar a cabeça de área e dar velocidade ao ataque. As escolhas, porém, pouco surtiram efeito. O Altos seguia melhor em campo e voltou a incomodar com Mandacaru, que novamente viu Rokenedy impedir sua tentativa.
No segundo tempo, ao ver o Altos melhor em campo, Marcelo Cabo passou o recado da postura que queria para o seu time para o decorrer do confronto, ao sacar Thiaguinho e acionar Gabriel Galhardo. O Jacaré rondava a área coral com frequência, e antes dos 10, já tinha finalizado com Felipe Sales e Mandacaru. Aos 17, foi a vez de Esquerdinha tentar, mas parar em Rokenedy.
A única boa chegada pernambucana veio através da bola parada. Em lance parecido com que originou o gol de William Alves, na Arena, Willian Júnior cobrou escanteio e Balotelli acertou a trave de Careca. A resposta piauiense veio em finalização de Dieguinho, de fora da área. A tentativa, no entanto, parou no goleiro tricolor.
Rokenedy brilha novamente
Nas cobranças de pênaltis, assim como tinha sido contra o Sergipe, Rokenedy voltou a brilhar para ajudar o Santa a se manter vivo na competição. O goleiro defendeu as finalizações de Esquerdinha, Jonathan e Leandro, enquanto Renato, Geovany e Balotelli converteram suas tentativas para o Tricolor, que venceu por 3x1.
Ficha do jogo
Altos 0 (1)
Careca; Negueba (Mikael), Leandro, Albert e Arthurzinho (Digão); Meneses (Dieguinho), Jonathan e Wesley Souza; Esquerdinha, Mandacaru (Macário) e Felipe Sales (Caio). Técnico: Jerson Testoni.
Santa Cruz 0 (3)
Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan (Rodrigues); Pedro Favela (Paulista), Wagner Balotelli e Willian Júnior (João Pedro); Thiaguinho (Gabriel Galhardo), Renato e Thiago Galhardo (Geovany). Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Lindolfo Monteiro (Teresina/PI)
Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima (ambos de MG)
Gols:
Cartões amarelos: Jonathan (ALT); Balotelli, William Alves, Renato (STA)