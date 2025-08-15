A- A+

Santa Cruz Rokenedy garante foco total do Santa Cruz no Altos: "Tinha esquecido até que era meu aniversário" De confiança renovada, goleiro tricolor deve seguir na meta para duelo com os piauienses

Herói da classificação do Santa Cruz sobre o Sergipe nos pênaltis, ao defender duas de três cobranças desperdiçadas pelo adversário, o goleiro Rokenedy parece ter recuperado a confiança e o espaço dentro do clube.

Apesar de ter levado um gol que evitável perante o Gipão, o arqueiro tricolor revelou que estava confiante em dar a volta por cima na disputa de pênaltis. Além disso, pontuou que conversar com a psicóloga do clube, Marjorry Calumby, foi determinante para ter êxito e ajudar a equipe.

"Eu estava confiante, estava convicto que iríamos passar, porque tem que ter esta confiança. Sobre a psicóloga, eu já havia conversado com ela antes, depois que falhei no jogo de ida. Depois, tive outra conversa durante a semana. Nos pênaltis, ela apareceu, falou comigo, eu nem imaginava que ela estava em campo. Falou para eu relembrar o que havíamos conversado e deu tudo certo", contou.

Após ajudar o Santa a manter vivo o sonho do acesso, Rokenedy apareceu na reapresentação da equipe, na última terça-feira (12), com um novo visual. Por conta de uma promessa feita antes da última partida, quem for à Arena de Pernambuco apoiar o Tricolor vai se deparar com o goleiro careca sob a meta coral.

"Falei que se a gente passasse de fase, eu iria raspar a cabeça. Raspei, é 'fera', goleiro tem que ter fazer doideiras. Eu gostei, não vou mentir", brincou.

Com o elenco em ritmo de preparação para encarar o Altos, na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, Rokenedy lembra que a chave do clube para encarar os piauienses virou ainda no pós-celebração contra o Sergipe.

"Depois que nos classificamos, teve a comemoração na hora, mas depois que passou focamos já no próximo adversário. Eu tinha até esquecido que meu aniversário era (este) sábado, para você ver como estamos focados no próximo adversário. Desde a reapresentação o objetivo é esse, para sair vitorioso do jogo de segunda, para só depois pensar em outra coisa", falou.

Veja também