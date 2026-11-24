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futebol Rokenedy se despede do Santa Cruz em postagem nas redes sociais Segunda passagem do goleiro pelo Santa somou três temporadas, mais de 30 partidas e dois acessos

O goleiro Rokenedy é mais um nome que não permanecerá no Santa Cruz em 2027. O prata da casa realizou uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (24), em que informa que a sua segunda passagem no Arruda está se encerrando.

O arqueiro é mais um jogador que deixa o clube no início desta semana, assim como o volante Pedro Favela e o zagueiro Matheus Vinícius, ambos agenciados pelo mesmo empresário, Diego Aguiar.

Diferente dos colegas, o goleiro não deu indicação de tristeza pelo fim do ciclo e nem teceu críticas ao grupo que vem tocando o futebol do clube.

Formado no Arruda desde os 15 anos, Rokenedy encerrou sua primeira passagem ainda na divisão de base, quando se encaminhou para o São Paulo, mas deixando uma boa impressão em campanhas no Sub-20 em 2019.

Após rodar pelo futebol brasileiro, o atleta retornou em abril de 2023 e conseguiu ter mais oportunidades no profissional tricolor em 2025. 'Roke' foi herói do acesso à Série C naquela temporada, mas perdeu espaço durante 2026, fazendo apenas 11 jogos neste ano, figurando muitas vezes como a terceira opção para o gol.

Confira nota na íntegra da despedida de Rokenedy

Hoje encerro um ciclo com o coração cheio de gratidão a Deus por ter me permitido viver tantos momentos especiais vestindo essa camisa.

Minha história com o Santa Cruz começou quando eu tinha apenas 15 anos. Depois de uma primeira passagem, a vida me trouxe de volta, e tive a oportunidade de permanecer por mais três anos, construindo uma trajetória marcada por muito trabalho, dedicação, desafios e aprendizados.

Foram três anos de entrega, nos quais tive a felicidade de viver dois acessos e fazer parte de momentos importantes da história do clube. Conquistas que levarei comigo com muito orgulho e que sempre farão parte da minha caminhada profissional.

Ao Santa Cruz, minha gratidão pela oportunidade e pela confiança. A todos os funcionários e profissionais com quem convivi, meu respeito e carinho por cada momento compartilhado.

À torcida , obrigado por cada incentivo, demonstração de carinho e apoio ao longo dessa caminhada. Levarei comigo o respeito e as boas lembranças de vocês.

Hoje sigo para um novo desafio, mas saio com a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido. Sei o quanto trabalhei, me dediquei e procurei honrar essa instituição e suas cores em cada oportunidade.

Os ciclos se encerram, mas as histórias, as conquistas e as lembranças permanecem.

Que Deus continue abençoando o Santa Cruz e todos que fazem parte dessa história.

Obrigado por tudo, Santa Cruz!

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