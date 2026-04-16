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Tênis Roland Garros anuncia aumento na premiação e campeões de simples embolsarão R$ 16 milhões Grand Slam de Paris terá um aumento no valor de 9,5% em relação ao ano anterior

A organização de Roland Garros distribuirá uma premiação de 61,7 milhões de euros (cerca de R$ 364 milhões, na cotação atual) no torneio deste ano. Esse valor representa um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. Deste montante, 2,8 milhões de euros (R$ 16 milhões) serão destinados aos campeões do simples.

A distribuição da premiação vai desde 24 mil euros (R$ 141 mil) por uma derrota na primeira rodada da fase de qualificação nas simples até 2,8 milhões de euros (R$ 16 milhões) para o vencedor. No ano passado, o campeão embolsava 2,5 milhões de euros.

A participação na chave principal de Roland Garros garante, no mínimo, 87 mil euros. Este é o valor para os jogadores que forem eliminados ainda na primeira rodada da chave de simples do torneio. Os jogadores que chegarem à terceira ronda assegurarão 187 mil euros. O prêmio por alcançar as semifinais será de 750 mil euros.

Desta forma, Roland Garros paga melhor ao campeão do que o Aberto da Austrália (cerca de 2,5 milhões de euros), mas menos do que Wimbledon (3,4 milhões de euros) e o US Open (4,3 milhões de euros).

A edição de 2026 de Roland Garros decorrerá de 24 de maio a 7 de junho.

Confira a premiação de cada fase de Roland Garros 2026:

Chaves de simples

Campeão: 2,8 milhões de euros

Finalista: 1,4 milhões de euros

Semifinal: 750 mil euros

Quartas de final: 470 mil euros

Oitavas de final: 285 mil euros

Terceira rodada: 187 mil euros

Segunda rodada: 130 mil euros

Primeira rodada: 87 mil euros

Terceira rodada do qualifying: 48 mil euros

Segunda rodada do qualifying: 33 mil euros

Primeira rodada do qualifying: 24 mil euros

Chaves de duplas masculinas e femininas

Campeões: 600 mil euros por dupla

Finalistas: 300 mil euros

Semifinais: 150 mil euros

Quartas de final: 82 mil euros

Oitavas de final: 45 mil euros

Segunda rodada: 29 mil euros

Primeira rodada: 19 mil euros

Chave de duplas mistas

Campeões: 122 mil euros por dupla

Finalistas: 61 mil euro

Semifinais: 31 mil euros

Quartas de final: 17,5 mil euros

Oitavas de final: 10 mil euros

Primeira rodada: 5 mil euros

Chaves de simples em cadeira de rodas

Campeões: 68 mil euros

Finalistas: 35 mil euros

Semifinais: 24 mil euros

Quartas de final: 15 mil euros

Primeira rodada: 11 mil euros

Chaves de duplas em cadeiras de rodas

Campeões: 22 mil euros por dupla

Finalistas: 12 mil euros

Semifinais: 9 mil euros

Primeira rodada: 6 mil euros

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