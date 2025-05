Roland Garros: veja o horário e onde assistir à estreia de João Fonseca no torneio francês

A- A+

João Fonseca estreia nesta terça-feira (27) no tradicional torneio de Roland Garros. O tenista, que atualmente é o melhor brasileiro classificado no ranking da ATP, ocupando a 65ª posição, enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, 28° do mundo.

A partida acontece na quadra 7 e tem previsão para começar a partir das 11h30 (horário de Brasília).

O jogo será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Esta será a segunda participação de João Fonseca em um Grand Slam. Em janeiro deste ano, o brasileiro participou do Aberto da Austrália, onde chegou até a segunda rodada, sendo eliminado pelo italiano Lorenzo Sonego.

Na ocasião, Fonseca ganhou os holofotes ao vencer o russo Andrey Rublev, 9º do ranking naquele momento, na primeira rodada.

Agora, em Roland Garros, João Fonseca tenta encerrar uma sequência negativa de três derrotas consecutivas. Ele perdeu na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e nas primeiras rodadas do Challenger de Estoril e do Masters 1000 de Roma.

Contra Hurkacz, no entanto, o brasileiro não deve ter vida fácil. O polonês vem de um vice-campeonato no ATP de Genebra, quando fez jogo duro, mas acabou derrotado por 2 sets a 1 para Novak Djokovic, atual número 6 do mundo.

No ATP, Hurkacz teve como destaque a boa vitória diante americano Taylor Fritz, atual 4º do ranking, nas quartas de final. Na partida, o polonês se saiu melhor e venceu o duelo por 2 sets a 0.

