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ROLAND GARROS Após bater Djokovic, João Fonseca encara Ruud nas quartas de final: 'Vamos com o coração' Brasileiro busca vaga nas quartas de final do torneio, neste domingo (31), contra norueguês ex-número 2 do mundo

Hoje é mais um dia que pode entrar na história do Brasil no tênis mundial. Após desbancar Novak Djokovic com uma virada épica, João Fonseca volta à quadra para encarar o norueguês Casper Ruud por uma vaga nas quartas de final de Roland Garros.



O brasileiro de 19 anos terá pela frente o número 16 do ranking da ATP, um dos maiores especialistas em saibro do circuito. Esta será a primeira vez que os dois se enfrentam em uma partida oficial.

Fonseca, que atualmente ocupa a 30ª posição do ranking, não fez previsões sobre o jogo contra Ruud, mas tem uma certeza:

"Não sei onde eu posso chegar e o quanto mais eu conseguirei. No domingo, vamos com o coração e vamos deixar tudo dentro de quadra", prometeu João.

O brasileiro de apenas 19 anos entrará na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, a partir das 15h15, no horário de Brasília.





Ex-número 2 do mundo, o norueguês Casper Ruud sabe que terá pela frente um jogador talentoso e que não se dá por vencido em nenhum momento do jogo.

"Tenho uma missão incrível pela frente contra um jovem talento, que é o João. Ele já venceu grandes jogadores em sua carreira. Contra o Djokovic, foi provavelmente a maior vitória da carreira dele. Então, vou tentar fazer uma boa partida".

Ele é um garoto muito legal e torço para que seja um bom confronto — disse Ruud, de 27 anos, finalista de Roland Garros em 2022 e 2023.

Após a eliminação de Djokovic, a edição de 2026 de Roland Garros terá um campeão inédito. Vindo de duas viradas espetaculares, João mantém os pés no chão:

"Todos os sonhos podem se tornar realidade. Meu sonho sempre foi jogar com Djokovic. Joguei e venci. Obviamente, tenho o sonho de ser campeão de um Grand Slam. Mas uma coisa de cada vez".

Casper Ruud também sabe que as recentes eliminações de dois dos melhores tenistas da atualidade aumentaram as chances de outros jogadores.

"Obviamente, Novak e Jannik (Sinner, atual número 1) eram dois grandes favoritos. Com eles fora, o torneio está em aberto. Em uma semana, teremos um novo campeão de Grand Slam. Todos os jogadores estão cientes disso.



Vou tentar usar minha experiência para chegar o mais longe possível aqui, mas é preciso se concentrar em uma partida de cada vez", avaliou o tenista norueguês.

Elogios e expectativa

A derrota para João foi apenas a segunda de virada de Novak Djokovic após ter vencido os dois primeiros sets na carreira. A primeira foi em 2010, diante do austríaco Jürgen Melzer.

"Tiro o chapéu para o João. Ele jogou um tênis excepcional. Em todos os momentos decisivos, ele foi para cima. Jogou pontos com muita agressividade e estava detonando com uma velocidade incrível", resumiu o ex-número 1 do ranking.

A expectativa para o jogo de hoje é de mais uma grande apresentação de Fonseca. Eliminado pelo brasileiro, Djokovic resumiu o que viu em quadra.

"Fonseca tem um grande talento, uma potência nos golpes e conta com o apoio dos torcedores brasileiros. Há um entusiasmo muito grande ao redor dele, e com toda razão existe essa expectativa".



"Definitivamente, ele tem potencial para alcançar grandes coisas no tênis", avaliou o sérvio, que é o maior campeão de Grand Slams da história, com 24 títulos.

Para alcançar voos mais altos, João Fonseca confia em sua comissão técnica, que é formada pelo brasileiro Guilherme Teixeira e pelo argentino Franco Davín.

"Eu acredito muito no trabalho diário da minha equipe. Sei que existe uma pressão grande sobre eles, até mesmo um pouco de preconceito por serem brasileiros. Já me falaram para vir treinar na Europa, mas eu acredito muito na minha equipe. Eles agregam demais no dia a dia e nos treinos", disse João Fonseca.

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