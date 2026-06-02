Roland Garros: Zverev bate Jodar e espera vencedor do confronto entre João Fonseca e Jakub Mensik
Alemão venceu espanhol por 3 a 0, parciais de 7/6 (3), 6/1 e 6/3; brasileiro entra em quadra não antes das 15h15
O alemão Alexander Zverev é o primeiro semifinalista de Roland Garros. Ele se impôs diante do jovem Rafael Jodar e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (3), 6/1 e 6/3, nesta terça-feira. O tenista vai enfrentar o vencedor do confronto entre o brasileiro João Fonseca e Jakub Mensik, que também acontecerá na quadra principal não antes das 15h15.
Número 3 do mundo, o alemão busca seu primeiro título de Grand Slam. Sem Carlos Alcaraz, lesionado, e Jannik Sinner, eliminado precocemente, os dois melhores tenistas da atualidade, na disputa no saibro francês, ele é o grande favorito ao troféu.
No outro lado outra chave, o canadense Félix Auger-Aliassime enfrenta o italiano Flavio Cobolli, na manhã de quarta-feira. À tarde, os italianos Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi buscam a última vaga na semifinal.