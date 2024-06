Roland Garros: Jasmine Paolini vence Andreeva e vai enfrentar Swiatek na final

A- A+

A tenista italiana Jasmine Paolini, 15ª do ranking mundial, segue firme em sua grande aventura no torneio de Roland Garros depois de se classificar nesta quinta-feira (6) para sua primeira final de um torneio de Grand Slam ao derrotar a jovem russa Mirra Andreva (38ª) nas semifinais por 6-3 e 6-1.

Paolini vai encarar na decisão de sábado a grande favorita, a polonesa Iga Swiatek, que vai lutar para vencer o torneio parisiense pela quarta vez em sua carreira.

Para a jogadora toscana de 28 anos, que na quarta-feira (5) surpreendeu a cazaque Elena Rybakina (4ª) nas quartas de final, esta edição de Roland Garros, torneio onde nunca havia passado da segunda fase, está se revelando um conto de fadas e ela agora só precisa lutar pelo final feliz.

Este ano de 2024 também marcou um salto no seu rendimento. Seu melhor desempenho em um Grand Slam já havia sido alcançado em janeiro no Aberto da Austrália, quando chegou às oitavas de final.

Agora a sua missão será se tornar a segunda italiana a inscrever o seu nome na galeria de campeãs do torneio feminino de Roland Garros, depois do triunfo de Francesca Schiavone em 2010.

Paolini é além disso a terceira tenista de seu país a chegar à final do Grand Slam de Paris. Schiavone também foi finalista em 2011, quando perdeu para a chinesa Li Na. E Sara Errani foi vice-campeã em 2012, perdendo na decisão para a russa Maria Sharapova.

"Aprendi talvez um pouco mais tarde do que outras jogadoras que sonhar é a coisa mais importante no esporte e na vida. Eu sonhei com esse momento", disse Paolini em sua mensagem ao público na quadra.

Andreeva, que tem como treinadora a ex-tenista espanhola Conchita Martínez, fecha com apenas 17 anos o seu melhor desempenho num Grand Slam com esta eliminação nas semifinais, depois de uma trajetória que confirma a sua enorme projeção e no qual conseguiu derrotar nas quartas de final a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª).

Na semifinal desta quinta-feira (6), Paolini conseguiu dominar desde o início e quase não teve sustos na partida. No primeiro set, conseguiu uma quebra de serviço.

No segundo, obteve três 'breaks', ao mesmo tempo que conseguiu conseguiu vencer todos os games em que sacou, para desespero de Andreeva que não conseguiu aproveitar nenhum dos cinco 'break points' que teve durante o jogo que durou apenas 1 hora e 13 minutos.

Resultados desta quinta-feira (6) em Roland Garros:

- Simples feminino - Semifinais:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Coco Gauff (EUA/N.3) 6-2, 6-4

Jasmine Paolini (ITA/N.12) x Mirra Andreeva (RUS) 6-3, 6-1

- Duplas mistas - Final:

Laura Siegemund/Edouard Roger-Vasselin (ALE/FRA) x Desirae Krawczyk/Neal Skupski (EUA/GBR) 6-4, 7-5

