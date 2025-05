Roland Garros inicia neste domingo (25) com participações de três brasileiros na simples

A- A+

O grand slam de Roland Garros, em Paris, começa neste domingo (25). Contando com a presença de três representantes, o Brasil terá João Fonseca e Thiago Monteiro na chave simples masculina e Bia Haddad na disputa feminina.

Atual número 23 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), Bia Haddad chega em boa forma para a disputa do grand slam francês. A paulista vem de grande campanha no WTA 500 de Estrasburgo, onde produziu duelos competitivos, vencendo a atual número nove do mundo, a americana Emma Navarro; e duelando por quase três horas, apesar da derrota, contra a cazaque Elena Rybakina, número 12 do ranking mundial.

Em Paris, a brasileira tenta engrenar de vez na temporada. A estreia será diante da americana Hayley Baptiste (70ª), a princípio no domingo, com horário a ser definido.

Bia Haddad, tenista brasileira e atual 23 do mundo - Foto: Reprodução/@WTA_Strasbourg

Chave masculina



Experiente tenista, o cearense Thiago Monteiro enfrenta o tcheco Vit Kopriva na primeira rodada. Monteiro, que deve entrar em quadra no domingo, fará sua décima participação em Roland Garros.

Contudo, o retrospecto recente do brasileiro não é muito animador. O atleta de 30 anos perdeu todos os últimos cinco torneios e a última vitória foi há mais de um mês.

Principal sensação atual do tênis brasileiro, João Fonseca, de somente 18 anos, parte para sua segunda participação em Grand Slams e a primeira em Roland Garros. O carioca enfrenta na estreia o polonês Hubert Hurkacz, ex-top 10 e agora 31º do ranking.

Com três títulos na temporada, Fonseca entrará em quadra inspirado por aquilo que fez na estreia do Australian Open, primeira grande competição do ano, quando bateu o então top-10, Andrey Rublev, por 3 sets a 0.

