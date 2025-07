Roma acelera para contratar Richard Ríos e faz nova oferta de R$ 200 milhões ao Palmeiras

A- A+

O colombiano Richard Ríos, de 25 anos, vive um dos momentos mais decisivos de sua carreira. Destaque do Palmeiras no último Mundial de Clubes, o meio-campista virou alvo de diversos clubes europeus, e o futuro ainda é incerto. Depois da investida da Inter de Milão — que recuou ao não conseguir negociar Calhanoglu —, foi a vez da Roma avançar nas negociações e obter o sim do jogador.

O clube italiano já convenceu Ríos a assinar um contrato de cinco anos, e o volante, determinado a atuar em uma liga mais competitiva, aceitou abrir mão de 10% dos direitos econômicos a que teria direito.

A expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026 também pesou na decisão. Segundo a imprensa italiana, o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo, que jogou no Bari nos anos 1990, teria reforçado a importância de uma transferência para o futebol europeu.

A Roma formalizou uma nova proposta de 31 milhões de euros — cerca de R$ 200 milhões na cotação atual —, sendo 28 milhões fixos (R$ 180,9 milhões) e outros 3 milhões em bônus (R$ 19,3 milhões).

O Palmeiras analisa a oferta, mas precisa distribuir parte do valor com outras partes envolvidas: o Flamengo, clube formador de Ríos no futsal; empresários; e investidores detentores de fatias dos direitos do atleta.

O clube paulista, que volta a campo nesta semana pelo Campeonato Brasileiro, quer resolver a situação o quanto antes. Internamente, já se admite que esses podem ser os últimos dias de Ríos com a camisa alviverde.

Apesar do otimismo em Roma, outros clubes seguem na disputa. Nottingham Forest (Inglaterra), Zenit (Rússia) e Benfica (Portugal) também demonstraram interesse e podem tentar atravessar o negócio.

A diretoria da Roma, porém, considera ter feito sua maior investida e vê Ríos como peça ideal para o meio-campo pedido por Gian Piero Gasperini.

Ainda assim, o clube italiano mantém conversas paralelas com o Lens, da França, por El Aynaoui, plano B caso a negociação com o colombiano não se concretize.

