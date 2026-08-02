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Mercado de Transferências Roma aguarda definição de Mourinho e prepara proposta para contratar Endrick, diz jornal O atacante brasileiro não deve ficar no Real Madrid para esta temporada

O atacante brasileiro Endrick reestreou pelo Real Madrid com um gol no empate em 2 a 2 em amistoso com a Fiorentina no sábado, mas a boa impressão no retorno parece não ter sido o suficiente e o jogador de 20 anos pode ser emprestado novamente pelo clube espanhol.

Endrick não se enquadraria no perfil desejado pelo técnico José Mourinho, que estaria buscando um atacante mais alto.

Ciente desta situação, a Roma já estuda, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, uma proposta para contar com o brasileiro na temporada 2026/27: empréstimo com opção de compra.

A negociação seguiria os mesmos moldes da que o Como fechou com Real pelo argentino Nico Paz. Após duas temporadas de empréstimo, 70 jogos pelo Italiano e 18 gols, o meia de 21 anos decidiu ficar na Itália, e o Real tem opção de recompra.

Após uma boa temporada por empréstimo pelo Lyon, o ex-jogador do Palmeiras despertou interesse da Roma há mais de um mês, que busca nova opções de atacantes para o técnico Gian Piero Gasperini.

O brasileiro poderia atuar como centroavante, mas também nas pontas, esquerda e direita.

A possibilidade da negociação fez o diretor esportivo da Roma, Tony D'Amico, viajar a Madri para avaliar a viabilidade do negócio e sondar o Real Madrid.

As negociações não avançaram, já que Mourinho deve avaliar nos próximos dias e decidir se pretende usar Endrick na temporada.

A perspectiva de o brasileiro jogar pouco com o novo técnico pode levar o Real a considerar um novo empréstimo.

Pelo lado da Roma, a intenção é incluir a opção de compra para evitar o risco de desenvolver um jogador e depois perdê-lo.

Classificada para a próxima edição da Champions League, a Roma aguarda o momento oportuno para tentar reforçar a equipe com o atacante brasileiro

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