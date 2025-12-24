Roma apresenta projeto para seu futuro estádio
Plano prevê a construção um estádio com arquitetura icônica inspirada na tradição romana, linhas modernas e fortes laços com a região local
A Roma, atualmente quarta colocada no Campeonato Italiano, apresentou o projeto para seu futuro estádio, que será construído em um bairro nos arredores da capital italiana.
Este estudo de viabilidade técnica e econômica é a etapa final antes do projeto executivo, que permitirá o início das obras.
De acordo com um comunicado, o plano é construir um estádio com "arquitetura icônica inspirada na tradição romana, com linhas modernas e fortes laços com a região local".
"A importância do projeto em termos de dimensão, modernidade do estádio, potencial impacto urbano e cronograma previsto significa que o estádio de Pietralata poderá estar entre os possíveis locais para sediar a Eurocopa de 2032", afirmou o clube.
A Itália sediará a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia.
A Roma atualmente divide o Estádio Olímpico com seu grande rival, a Lazio, mas os dois clubes há muito tempo nutrem a ambição de ter sua própria 'casa'.
A família americana Friedkin, que controla o clube, trabalha há meses no projeto do estádio em Pietralata (nordeste de Roma).
O estado dos estádios italianos, a maioria muito antigos e, por vezes, obsoletos, é motivo de preocupação para a Euro 2032.
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, descreveu em maio a situação atual dos estádios italianos como "vergonhosa".
A Itália deve propor cinco estádios para a Euro 2032. Recentemente, nomeou um comissário especial cuja função é facilitar a modernização e a construção de estádios, processos que, nos últimos anos, têm sido frequentemente atrasados por questões administrativas.