futebol Roma apresenta projeto para seu futuro estádio Plano prevê a construção um estádio com arquitetura icônica inspirada na tradição romana, linhas modernas e fortes laços com a região local

A Roma, atualmente quarta colocada no Campeonato Italiano, apresentou o projeto para seu futuro estádio, que será construído em um bairro nos arredores da capital italiana.

Este estudo de viabilidade técnica e econômica é a etapa final antes do projeto executivo, que permitirá o início das obras.

De acordo com um comunicado, o plano é construir um estádio com "arquitetura icônica inspirada na tradição romana, com linhas modernas e fortes laços com a região local".

"A importância do projeto em termos de dimensão, modernidade do estádio, potencial impacto urbano e cronograma previsto significa que o estádio de Pietralata poderá estar entre os possíveis locais para sediar a Eurocopa de 2032", afirmou o clube.

A Itália sediará a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia.

A Roma atualmente divide o Estádio Olímpico com seu grande rival, a Lazio, mas os dois clubes há muito tempo nutrem a ambição de ter sua própria 'casa'.

A família americana Friedkin, que controla o clube, trabalha há meses no projeto do estádio em Pietralata (nordeste de Roma).

O estado dos estádios italianos, a maioria muito antigos e, por vezes, obsoletos, é motivo de preocupação para a Euro 2032.

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, descreveu em maio a situação atual dos estádios italianos como "vergonhosa".

A Itália deve propor cinco estádios para a Euro 2032. Recentemente, nomeou um comissário especial cuja função é facilitar a modernização e a construção de estádios, processos que, nos últimos anos, têm sido frequentemente atrasados por questões administrativas.

