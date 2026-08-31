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Futebol

Roma goleia Lecce e retoma liderança do Campeonato Italiano

A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos

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Partida entre Lazio e RomaPartida entre Lazio e Roma - Foto: Tiziana Fabi/AFP

Segundo jogo e segunda vitória por 4 a 0: a Roma goleou o Lecce fora de casa nesta segunda-feira (31) e recuperou a liderança do Campeonato Italiano.

No domingo, a atual campeã Inter de Milão havia se colocado no topo da tabela provisoriamente, mas os 'giallorossi' retornam à primeira colocação graças ao saldo de gols de +8, depois de repetirem o placar da vitória sobre a Fiorentina na 1ª rodada.

Por enquanto, cinco equipes estão com 100% de aproveitamento neste início de Serie A: Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio.

A lista pode aumentar ainda nesta segunda-feira, caso a Atalanta vença o Bologna na partida que fecha a 2ª rodada.

A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos.

Ainda no primeiro tempo, a vantagem foi para 3 a 0 com dois gols em três minutos: Malen marcou mais uma vez (23') e o argentino Matías Soulé fez o terceiro (25').

Malen, autor de um hat-trick contra a Fiorentina, é o artilheiro do campeonato com cinco gols marcados.

No segundo tempo, a Roma diminuiu o ritmo, mas poderia ter saído com um placar ainda mais elástico se tivesse aproveitado as chances que criou.

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O argentino Paulo Dybala errou cara a cara com o goleiro (62'), mas pouco depois o português Rodrigo Mora (65') fechou a goleada.

Foi o primeiro gol de Mora na Serie A, duas semanas após sua chegada vindo do Porto, onde o jovem meia-atacante de 19 anos já foi apontado pela imprensa portuguesa como o "novo Cristiano Ronaldo".

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:

Milan - Unione Venezia                         2 - 0

Sábado:

Fiorentina - Frosinone                         0 - 3

Monza - Udinese                                2 - 3

Sassuolo - Torino                              2 - 1

Juventus - Parma                               2 - 0

Domingo:

Napoli - Como                                  1 - 2

Cagliari - Inter                               0 - 1

Lazio - Genoa                                  1 - 0

Segunda-feira:

Lecce - Roma                                   0 - 4

(15h45) Atalanta - Bologna

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Roma                     6   2   2   0   0   8   0   8

2. Inter                    6   2   2   0   0   5   1   4

3. Milan                    6   2   2   0   0   4   1   3

4. Juventus                 6   2   2   0   0   3   0   3

5. Lazio                    6   2   2   0   0   2   0   2

6. Udinese                  4   2   1   1   0   4   3   1

7. Como                     4   2   1   1   0   3   2   1

8. Atalanta                 3   1   1   0   0   2   1   1

9. Frosinone                3   2   1   0   1   3   1   2

10. Napoli                   3   2   1   0   1   3   2   1

11. Sassuolo                 3   2   1   0   1   3   3   0

12. Cagliari                 3   2   1   0   1   1   1   0

13. Lecce                    3   2   1   0   1   2   4  -2

14. Bologna                  0   1   0   0   1   0   1  -1

15. Torino                   0   2   0   0   2   2   4  -2

16. Genoa                    0   2   0   0   2   0   3  -3

. Parma                    0   2   0   0   2   0   3  -3

18. Monza                    0   2   0   0   2   3   7  -4

19. Unione Venezia           0   2   0   0   2   0   4  -4

20. Fiorentina               0   2   0   0   2   0   7  -7

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