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Futebol Roma goleia Lecce e retoma liderança do Campeonato Italiano A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos

Segundo jogo e segunda vitória por 4 a 0: a Roma goleou o Lecce fora de casa nesta segunda-feira (31) e recuperou a liderança do Campeonato Italiano.

No domingo, a atual campeã Inter de Milão havia se colocado no topo da tabela provisoriamente, mas os 'giallorossi' retornam à primeira colocação graças ao saldo de gols de +8, depois de repetirem o placar da vitória sobre a Fiorentina na 1ª rodada.

Por enquanto, cinco equipes estão com 100% de aproveitamento neste início de Serie A: Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio.

A lista pode aumentar ainda nesta segunda-feira, caso a Atalanta vença o Bologna na partida que fecha a 2ª rodada.

A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos.

Ainda no primeiro tempo, a vantagem foi para 3 a 0 com dois gols em três minutos: Malen marcou mais uma vez (23') e o argentino Matías Soulé fez o terceiro (25').

Malen, autor de um hat-trick contra a Fiorentina, é o artilheiro do campeonato com cinco gols marcados.

No segundo tempo, a Roma diminuiu o ritmo, mas poderia ter saído com um placar ainda mais elástico se tivesse aproveitado as chances que criou.

O argentino Paulo Dybala errou cara a cara com o goleiro (62'), mas pouco depois o português Rodrigo Mora (65') fechou a goleada.

Foi o primeiro gol de Mora na Serie A, duas semanas após sua chegada vindo do Porto, onde o jovem meia-atacante de 19 anos já foi apontado pela imprensa portuguesa como o "novo Cristiano Ronaldo".

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Milan - Unione Venezia 2 - 0

Sábado:

Fiorentina - Frosinone 0 - 3

Monza - Udinese 2 - 3

Sassuolo - Torino 2 - 1

Juventus - Parma 2 - 0

Domingo:

Napoli - Como 1 - 2

Cagliari - Inter 0 - 1

Lazio - Genoa 1 - 0

Segunda-feira:

Lecce - Roma 0 - 4

(15h45) Atalanta - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 6 2 2 0 0 8 0 8

2. Inter 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Milan 6 2 2 0 0 4 1 3

4. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3

5. Lazio 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Udinese 4 2 1 1 0 4 3 1

7. Como 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Atalanta 3 1 1 0 0 2 1 1

9. Frosinone 3 2 1 0 1 3 1 2

10. Napoli 3 2 1 0 1 3 2 1

11. Sassuolo 3 2 1 0 1 3 3 0

12. Cagliari 3 2 1 0 1 1 1 0

13. Lecce 3 2 1 0 1 2 4 -2

14. Bologna 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Torino 0 2 0 0 2 2 4 -2

16. Genoa 0 2 0 0 2 0 3 -3

. Parma 0 2 0 0 2 0 3 -3

18. Monza 0 2 0 0 2 3 7 -4

19. Unione Venezia 0 2 0 0 2 0 4 -4

20. Fiorentina 0 2 0 0 2 0 7 -7

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