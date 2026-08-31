Roma goleia Lecce e retoma liderança do Campeonato Italiano
A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos
Segundo jogo e segunda vitória por 4 a 0: a Roma goleou o Lecce fora de casa nesta segunda-feira (31) e recuperou a liderança do Campeonato Italiano.
No domingo, a atual campeã Inter de Milão havia se colocado no topo da tabela provisoriamente, mas os 'giallorossi' retornam à primeira colocação graças ao saldo de gols de +8, depois de repetirem o placar da vitória sobre a Fiorentina na 1ª rodada.
Por enquanto, cinco equipes estão com 100% de aproveitamento neste início de Serie A: Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio.
A lista pode aumentar ainda nesta segunda-feira, caso a Atalanta vença o Bologna na partida que fecha a 2ª rodada.
A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos.
Ainda no primeiro tempo, a vantagem foi para 3 a 0 com dois gols em três minutos: Malen marcou mais uma vez (23') e o argentino Matías Soulé fez o terceiro (25').
Malen, autor de um hat-trick contra a Fiorentina, é o artilheiro do campeonato com cinco gols marcados.
No segundo tempo, a Roma diminuiu o ritmo, mas poderia ter saído com um placar ainda mais elástico se tivesse aproveitado as chances que criou.
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O argentino Paulo Dybala errou cara a cara com o goleiro (62'), mas pouco depois o português Rodrigo Mora (65') fechou a goleada.
Foi o primeiro gol de Mora na Serie A, duas semanas após sua chegada vindo do Porto, onde o jovem meia-atacante de 19 anos já foi apontado pela imprensa portuguesa como o "novo Cristiano Ronaldo".
Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Milan - Unione Venezia 2 - 0
Sábado:
Fiorentina - Frosinone 0 - 3
Monza - Udinese 2 - 3
Sassuolo - Torino 2 - 1
Juventus - Parma 2 - 0
Domingo:
Napoli - Como 1 - 2
Cagliari - Inter 0 - 1
Lazio - Genoa 1 - 0
Segunda-feira:
Lecce - Roma 0 - 4
(15h45) Atalanta - Bologna
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Roma 6 2 2 0 0 8 0 8
2. Inter 6 2 2 0 0 5 1 4
3. Milan 6 2 2 0 0 4 1 3
4. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3
5. Lazio 6 2 2 0 0 2 0 2
6. Udinese 4 2 1 1 0 4 3 1
7. Como 4 2 1 1 0 3 2 1
8. Atalanta 3 1 1 0 0 2 1 1
9. Frosinone 3 2 1 0 1 3 1 2
10. Napoli 3 2 1 0 1 3 2 1
11. Sassuolo 3 2 1 0 1 3 3 0
12. Cagliari 3 2 1 0 1 1 1 0
13. Lecce 3 2 1 0 1 2 4 -2
14. Bologna 0 1 0 0 1 0 1 -1
15. Torino 0 2 0 0 2 2 4 -2
16. Genoa 0 2 0 0 2 0 3 -3
. Parma 0 2 0 0 2 0 3 -3
18. Monza 0 2 0 0 2 3 7 -4
19. Unione Venezia 0 2 0 0 2 0 4 -4
20. Fiorentina 0 2 0 0 2 0 7 -7