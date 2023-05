Roma perde para Fiorentina e não tem mais chances de chegar à zona da Champions

A- A+

A Roma foi derrotada fora de casa pela Fiorentina por 2 a 1 neste sábado (27), na 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano, e esgotou suas chances de alcançar a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com este sétimo jogo consecutivo sem vitória na Serie A (quatro empates e três derrotas), os 'giallorossi' permanecem em sexto na tabela com 60 pontos, quatro abaixo do Milan, que fecha o G4.

O time do técnico José Mourinho tem agora uma única via para disputar a Champions da próxima temporada: a final da Liga Europa, contra o Sevilla, na próxima quarta-feira.

A derrota no estádio Artemio Franchi neste sábado foi especialmente dolorosa para a Roma, que saiu na frente aos 11 minutos com Stephan El Shaarawy marcando de cabeça.

Na reta final da partida, a Fiorentina conseguiu a virada em três minutos com os gols do sérvio Luka Jovic (85') e do francês Jonathan Ikoné (88').

Pensando na final continental, Mourinho escalou reservas e poupou o argentino Paulo Dybala, que é dúvida contra o Sevilla devido a uma lesão no tornozelo.

A Fiorentina, três dias depois da derrota para a Inter de Milão na final da Copa da Itália (2 a 1), sobe provisoriamente para a nona posição, empatada em pontos com o Torino (8º), que goleou o Spezia (17º) por 4 a 0.

O jogo foi marcado por insultos racistas que o técnico do Torino, o croata Ivan Juric, disse ter recebido de parte dos torcedores do Spezia, o que provocou inclusive uma breve interrupção da partida.

Mais cedo, em duelo entre duas equipes do meio de tabela, a Salernitana (14ª) do técnico Paulo Sousa venceu a Udinese (12ª) por 3 a 2.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sampdoria - Sassuolo 2 - 2

- Sábado:

Salernitana - Udinese 3 - 2

Spezia - Torino 0 - 4

Fiorentina - Roma 2 - 1

(15h45) Inter - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Empoli

(10h00) Monza - Lecce

Bologna - Napoli

(13h00) Lazio - Cremonese

(15h45) Juventus - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 86 36 27 5 4 73 26 47

2. Lazio 68 36 20 8 8 55 28 27

3. Inter 66 36 21 3 12 67 40 27

4. Milan 64 36 18 10 8 60 42 18

5. Atalanta 61 36 18 7 11 59 43 16

6. Roma 60 37 17 9 11 48 37 11

7. Juventus 59 36 21 6 9 55 32 23

8. Torino 53 37 14 11 12 42 40 2

9. Fiorentina 53 37 14 11 12 50 42 8

10. Monza 52 36 14 10 12 46 46 0

11. Bologna 50 36 13 11 12 48 45 3

12. Udinese 46 37 11 13 13 47 47 0

13. Sassuolo 45 37 12 9 16 46 58 -12

14. Empoli 42 36 10 12 14 36 46 -10

15. Salernitana 42 37 9 15 13 48 60 -12

16. Lecce 33 36 7 12 17 30 43 -13

17. Spezia 31 37 6 13 18 30 60 -30

18. Hellas Verona 30 36 7 9 20 29 55 -26

19. Cremonese 24 36 4 12 20 32 66 -34

20. Sampdoria 19 37 3 10 24 24 69 -45

