Roma e Sevilla se enfrentam na grande final da Liga Europa; veja escalações e onde assistir

Decisão no Velho Continente. Sevilla e Roma se enfrentam na final da Liga Europa nesta quarta-feira (31), às 16h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria. Enquanto os espanhois são os maiores vencedores da competição, os italianos buscam sua primeira conquista.

O Sevilla é hegemônico na Liga Europa. São seis títulos conquistados em seis finais disputadas. A equipe chegou a brigar contra o rebaixamento em La Liga, mas se recuperou com a do técnico José Luis Mendilibar.

Treinada pelo experiente José Mourinho, a Roma chega na segunda final europeia consecutiva. Na temporada passada, a equipe do Special One venceu a Conference League, um escalão abaixo da Liga Europa.

O título da Liga Europa pode ser o maior da Roma. A equipe italiano nunca havia chegado numa final. Mourinho tem um ótimo retrospecto em decisões continentais. São cinco troféus conquistados.

Na Champions League, Mourinho venceu com o Porto, em 2004, e a Inter de Milão, em 2010. Pela Liga Europa foi um título novamente com o Porto, em 2003, e o Manchester United, em 2017, além da Liga Conferência com a própria Roma, em 2022.

Além de conquistar o trófeu, o título da Liga Europa é a única chance de Roma ou Sevilla disputar a próxima Liga dos Campeões. Nenhum dos times conseguiu a vaga pela respectiva liga nacional.

Prováveis escalações:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Técnico: José Mourinho.

Onde assistir: SBT, TV Cultura, ESPN e Star+.

