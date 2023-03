Roma vence Real Sociedad e abre vantagem nas oitavas da Liga Europa

A- A+

A Roma venceu por 2x0 a Real Sociedad nesta quinta-feira (9), no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e abriu boa vantagem para se classificar às quartas na volta, marcada para semana que vem, na Espanha.

Com gols de Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla (87'), os 'giallorossi' souberam aproveitar suas chances contra os espanhóis, que tiveram o controle da partida, mas voltaram a mostrar dificuldades na hora de finalizar, chegando ao seu terceiro jogo seguido sem marcar.

A Real Sociedad ficou mais tempo com a bola no estádio Olímpico, enquanto a Roma se mostrava cômoda, fechando os espaços e esperando atrás para tentar surpreender nos contra-ataques.

Em uma desatenção da defesa da Real, Paulo Dybala arrancou pela direita e lançou na área Tammy Abraham, que passou para El Shaarawy balançar as redes e abrir o placar ainda aos 13 minutos de partida.

O gol desestabilizou o time espanhol e a Roma aproveitou para chegar com mais perigo, especialmente com as jogadas entre Dybala, Abraham e Lorenzo Pellegrini.

No entanto, a Real Sociedad não demorou para retomar as ações, com David Silva como maestro, mas o time continuou tendo problemas para superar a defesa romanista, como no chute Take Kubo que parou na trave do goleiro Rui Patrício.

No segundo tempo, os visitantes tentaram aproveitar a velocidade de Kubo pelos lados para aumentar a pressão, mas sempre esbarravam na boa defesa da Roma.

O time italiano manteve sua estratégia de explorar os contra-ataques e em uma dessas chegadas também acertou a trave em um belo chute de Andrea Belotti.

Até que nos minutos finais a Roma marcou o segundo gol com Kumbulla subindo de cabeça após cobrança de escanteio, aos 42 da etapa final.

