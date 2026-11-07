Roma vence Sassuolo e assume vice-liderança do Campeonato Italiano
Triunfo deste sábado (7) deixou o time a apenas um ponto da líder Lazio
A Roma assumiu, pelo menos por algumas horas, a vice-liderança do Campeonato Italiano com a vitória sobre o Sassuolo por 3 a 0 neste sábado (7), e agora está a apenas um ponto da líder Lazio, que ainda joga nesta 11ª rodada.
Os 'giallorossi', ainda invictos no campeonato, venceram graças aos gols de Mario Hermoso (27'), Sebastian Walukiewicz (30' contra) e Rodrigo Mora (58').
Com o resultado, a Roma chega a 27 pontos e ultrapassa provisoriamente a Inter de Milão (3ª, 25 pts), que recebe o Como (4º, 23 pts) no domingo, enquanto a Lazio vai ao estádio Diego Armando Maradona enfrentar o Napoli.
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Após esta quinta derrota consecutiva, o Sassuolo segue em situação muito delicada (17º, 8 pontos), a um ponto do time que abre a zona de rebaixamento, o Monza (18º, 7 pontos).
O Bologna, por sua vez, confirmou sua espetacular reação desde a chegada do técnico Raffaele Palladino ao vencer em Parma por 2 a 1, resultado marca a quarta vitória consecutiva e coloca a equipe na oitava posição (17 pontos).
O Cagliari, que vinha de quatro derrotas seguidas, venceu o Frosinone (6º, 20 pontos) por 1 a 0 e assumiu a nona posição (16 pontos).