A- A+

Sport Romão não dá prazo para término de obras na Ilha e não descarta jogos do Sport no Arruda e Aflitos Em entrevista à Folha de Pernambuco, mandatário atualizou o andamento das reformas na casa rubro-negra

Em 2024, com a Ilha do Retiro fechada para reformas, a torcida do Sport está tendo que se acostumar com um novo hábito: ir à Arena de Pernambuco para acompanhar os jogos do clube. Não que jogar em São Lourenço da Mata esteja sendo algo ruim. Afinal, o Leão tem uma média superior a 19 mil torcedores no estádio construído para a Copa de 2014. No entanto, com a saudade de casa batendo cada vez mais forte nos rubro-negros, o presidente Yuri Romão atualizou a reportagem sobre o andamento das obras pelas bandas da Praça da Bandeira.

Para a tristeza da torcida leonina, ainda não há um prazo para o Sport voltar a mandar seus jogos na Ilha do Retiro. “É difícil dar um prazo. O nosso cronograma já era de fazer o primeiro semestre todo na Arena, como tem sido feito. Porém, algumas coisas para o andamento da obra na Ilha falharam, infelizmente. Dependemos do financeiro, da questão da chuva… Uma obra dessa tem que ter licença da Prefeitura, isso também demorou”, pontuou Romão.

Em meados de março, após punição para jogar com portões fechados, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport chegou a paralisar as obras na Ilha do Retiro alegando prejuízo financeiro. Na quarta-feira da semana passada, porém, o Rubro-negro retomou a reforma. Enquanto as partes elétrica e de iluminação têm seguido o cronograma estipulado pelo clube, o solo tem sido algo a se preocupar.

O campo está prestes a entrar na fase de terraplanagem para, posteriormente, ser implantado um novo sistema de drenagem, além do novo gramado. Contudo, as chuvas têm sido um empecilho.“Essas chuvas que têm caído estão atrapalhando a obra do campo. Para fazer a terraplanagem precisamos de dez a 12 dias de sol para secar bem o solo. A ordem que foi dada é que as outras duas intervenções da parte elétrica, que é a de maior investimento, e a da iluminação têm que andar. Elas estão seguindo o cronograma, quem está capitaneando isso sou eu mesmo", detalhou o presidente.

Ainda de acordo com Yuri Romão, em relação a parte elétrica, o projeto já foi terminado e o clube está prestes a contratar a empresa responsável pela realização do serviço. No que diz respeito a iluminação, o clube acertou na semana passada com a Silcon Energy, do Paraná. O acordo visa realizar a troca de todos os refletores do estádio, que deixará de ter luz por vapor metálico e terá lâmpadas por tecnologia LED.

Com a Ilha do Retiro sem previsão de retorno e a Série B batendo na porta, Romão também falou sobre a viabilidade de mandar jogos nas casas dos rivais Náutico e Santa Cruz. Possibilidade vista com bons olhos pelo mandatário leonino.

“Vamos avaliando a cada rodada. Um jogo pequeno, que por acaso possa dar prejuízo na Arena, vamos ver a possibilidade de jogar no Arruda ou Aflitos. Vai depender do custo, nossa gestão sempre lida com custo. Se for um jogo deficitário, 21h30, na Arena, por exemplo, é melhor fazer no Arruda ou Arena? No Arruda. Vamos tentar fazer”, explicou.

Veja também

Ciclismo Passeio Ciclístico celebra Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no Recife