A- A+

Futebol Romarinho aciona o Sport na Justiça e pede rescisão contratual Atacante estava treinando em separado após não aceitar proposta de redução salarial oferecida pelo Leão

O atacante Romarinho entrou com um pedido na Justiça para conseguir a rescisão indireta de contrato com o Sport. O jogador não aceitou a proposta do clube para reduzir o salário e desde então tem treinado em separado. A informação foi dada pelo pelo jornalista Marcos Lopes e confirmada pela reportagem.

Romarinho está no Sport desde 2024, somando sete gols em 74 jogos pelo clube. A última vez em que o atleta atuou pelo time rubro-negro foi em 7 de dezembro, na derrota do Leão por 4x0 para o Grêmio, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Além de Romarinho, os atacantes Pablo e Matheusinho também já tinham entrado na Justiça para conseguir a rescisão de contrato. Recentemente, quem deixou o Sport em comum acordo com o clube foi o meia Lucas Lima.

Veja também