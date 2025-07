Romarinho mira estreia contra o Palmeiras e diz que retorno ao Corinthians não avançou

A- A+

Apresentado neste sábado (19) como novo reforço do Vitória, o atacante Romarinho revelou que esteve perto de retornar ao Corinthians, mas a negociação não avançou. Aos 34 anos, o jogador assinou com o clube baiano até julho de 2026 e vestirá a camisa 7.

“Sobre o Corinthians, tive algumas conversas antes, agora também, mas não deu certo. É um clube que respeito muito, mas não deu certo”, afirmou.

Romarinho retorna ao futebol brasileiro após mais de uma década no Oriente Médio, onde atuou por clubes do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Nesta temporada, fez apenas três jogos pelo Al-Rayyan, do Catar. No Vitória, o atacante chega com a missão de ajudar a equipe a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“O Carille foi quem me ligou e deu esse empurrão e eu disse que estava pronto e motivado. O Vitória é um time grande. Agora é jogar e mostrar que cheguei para fazer a diferença. Não sou o salvador da pátria, mas, juntos, vamos alcançar os objetivos”, declarou.

Estreia

A estreia deve acontecer no dia 3 de agosto, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada. O duelo marca o reencontro com um dos principais rivais de sua carreira.

“Estou há um mês sem jogar e preciso de um pouco de ritmo, entre 10 e 15 dias estarei apto a jogar. Estarei pronto para jogar contra o Palmeiras, esse é o meu objetivo”, disse. “Gosto de jogar jogo grande e contra o Palmeiras sempre deu certo, é diferente.”

Entre 2012 e 2014, Romarinho foi campeão do Mundial, da Libertadores, da Recopa e do Paulistão com a camisa do Corinthians. Nos clássicos contra o Palmeiras, marcou cinco gols em quatro partidas e ganhou o carinho da torcida alvinegra.

