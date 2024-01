Romarinho se junta ao plantel e dá início à pré-temporada no Sport

A- A+

Uma semana após o início da pré-temporada, o técnico do Sport, Mariano Soso, já tem quase todo elenco rubro-negro à disposição para os trabalhos visando o início do Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira (3), foi a vez do atacante Romarinho se apresentar no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

De acordo com o clube, o jogador contratado junto ao Fortaleza deu início ao protocolo de primeiro dia depois das férias, passando por avaliações com a coordenação de performance.

Outro atleta que estava sendo aguardado no centro de treinamento rubro-negro nesta quarta era Alan Ruiz. Contudo, por uma questão logística, o meia argentino se apresentará nesta quinta-feira (4), assim como o zagueiro Luciano Castán. Os dois são os únicos que ainda não iniciaram os trabalhos.

