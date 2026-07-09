Romário critica Ancelotti na seleção: "Rasgaria o contrato, não tem como continuar"

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Romário voltou a fazer duras críticas a Carlo Ancelotti após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O ex-atacante afirmou que o treinador italiano não tem condições de permanecer no comando da equipe e disse que, se estivesse à frente da CBF, rescindiria o contrato imediatamente.



Em participação na Romário TV, o tetracampeão mundial classificou a atuação do Brasil como "uma vergonha" e afirmou que a permanência de Ancelotti é injustificável.

"Ele não pode continuar como técnico do Brasil, não há como. Se eu estivesse na federação, teria entrado no vestiário, mandado ele para o inferno e rasgado o contrato dele na hora. O jogo contra a Noruega foi uma vergonha. Eu até o levaria ao tribunal. Depois vamos ver o que acontece, mas ele não pode continuar", afirmou.



Romário também questionou as escolhas feitas pelo treinador durante a partida, principalmente a mudança que deslocou Éderson para a lateral após a saída de Bruno Guimarães.



"Eu nem entendi o que ele pensava em fazer em campo: tirar o Bruno Guimarães para colocar o Éderson na lateral. E você faz isso porque não convocou outros laterais. Um lateral se machuca e você convoca um zagueiro? Entendo que não haja muitos, mas será que não há alguém melhor que o Éderson nessa função?", criticou.



Na sequência, o ex-jogador comparou a situação de Ancelotti à de outros treinadores que passaram pela seleção e afirmou que o italiano recebe um tratamento diferente por ser estrangeiro.



"Tivemos o Dunga, ele perdeu e foi embora. Tivemos o Felipão, que ganhou a Copa e ficou. Tivemos o Tite, que perdeu, ficou e perdeu de novo. Agora temos esse maldito Ancelotti, que perdeu e vai continuar perdendo. Ele cometeu muitos erros nesta Copa do Mundo e vocês da imprensa não dizem nada. Se fosse um técnico brasileiro, vocês já o teriam feito em pedaços. Mas, como é estrangeiro, ninguém diz nada!", disparou.



As declarações reforçam as críticas feitas por Romário logo após a eliminação brasileira. Na ocasião, o ex-atacante já havia responsabilizado Ancelotti pelo resultado e questionado decisões táticas durante o confronto.



"Eu não estou aqui dizendo que o Ancelotti é o principal culpado, mas ele tem culpa para c*** nessa derrota. Muita coisa. Ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Éderson. Para quê? Quero entender o que ele quis fazer."



Romário também voltou a questionar a decisão da CBF de renovar o contrato do treinador antes mesmo do fim da Copa do Mundo.



"Pelo que estou vendo, a Seleção vai continuar oscilando como tem sido no último ciclo, porque o treinador renovou o contrato antes mesmo de ter resultado. Essa p** vai continuar, essa m**", concluiu.

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