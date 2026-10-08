Romário defende Cristiano Ronaldo contra Jorge Jesus: "Eu faria igual"

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Romário afirmou que tomaria a mesma decisão de Cristiano Ronaldo no conflito com Jorge Jesus na seleção portuguesa.

Em participação no Charla Podcast, na quarta-feira, o campeão mundial de 1994 apoiou a saída do atacante da concentração, mas condicionou sua avaliação à versão apresentada pelo jogador sobre os compromissos assumidos pelo treinador.



"O Cristiano me parece bem objetivo e, segundo ele, o Jorge Jesus não cumpriu o combinado", afirmou.

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Para Romário, a percepção de ter perdido prestígio ajuda a explicar a reação do capitão português. "Eu faria igual. Mas, antes de ir, teria mandado ele (Jorge Jesus) tomar no c... O erro foi não ter mandado o cara pro caral...!"



A declaração ocorre após Cristiano publicar, na terça-feira, um comunicado sobre os acontecimentos que antecederam sua saída da delegação, antes da partida contra a Dinamarca. Para Romário, a percepção de ter perdido prestígio ajuda a explicar a reação do capitão português. "Eu faria igual. Mas, antes de ir, teria mandado ele (Jorge Jesus) tomar no c... O erro foi não ter mandado o cara pro caral...!"A declaração ocorre após Cristiano publicar, na terça-feira, um comunicado sobre os acontecimentos que antecederam sua saída da delegação, antes da partida contra a Dinamarca.

O jogador atribuiu o rompimento a uma quebra de confiança nas conversas com Jesus sobre sua utilização durante a sequência de jogos da Liga das Nações.



Segundo o atacante, o planejamento previa que ele fosse poupado dos compromissos fora de casa contra Noruega e Dinamarca.

Antes do duelo com os noruegueses, porém, o treinador teria indicado que o utilizaria por cerca de 30 minutos. Cristiano aqueceu, mas não entrou.



O português também relatou uma tentativa de entendimento antes da entrevista coletiva de Jesus. Em sua versão, esperava que o treinador esclarecesse publicamente os termos das conversas e sua postura diante das decisões técnicas. Considerou que as declarações posteriores não corresponderam ao acordo e decidiu deixar a concentração.



Jesus, por sua vez, defendeu sua autonomia para alterar o planejamento conforme as necessidades da equipe. O treinador explicou que a presença de Cristiano no banco não garantia sua entrada e sustentou que o respeito à trajetória do jogador não lhe conferia regras diferentes das aplicadas aos demais.



Apesar das críticas, Cristiano reconheceu que não deveria ter abandonado a delegação. Pediu desculpas aos companheiros e torcedores, assumiu a responsabilidade pela decisão e afirmou que aceita eventuais consequências disciplinares.



O comunicado também deixou aberta a continuidade de sua carreira internacional. Cristiano declarou que, se estiver em condições físicas e apresentar bom desempenho no clube, seguirá disponível para competir por Portugal após cumprir uma eventual suspensão.

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