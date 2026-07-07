Romário detona Endrick, cobra atitude de Vini Jr. e culpa Ancelotti por eliminação do Brasil
O campeão mundial de 1994 foi duro ao comentar as falhas que culminaram na eliminação da Seleção Brasileira
A eliminação da seleção brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, provocou uma reação contundente de Romário. Na "Romário TV", o ex-atacante fez duras críticas ao desempenho de Endrick, questionou a postura de Vini Jr. e atribuiu parte da responsabilidade pela derrota por 2 a 1 ao técnico Carlo Ancelotti.
O campeão mundial de 1994 foi especialmente duro ao comentar a oportunidade desperdiçada por Endrick. Para Romário, a juventude do atacante não pode servir como justificativa para o erro diante do gol.
"Muita gente falando: 'Ah, mas ele é novo'. Foda-se que é novo, tem que fazer a porra do gol. Novo, meio, velho, que se foda. Se ele está ali, tem a responsabilidade de fazer o gol. A culpa foi do próprio Endrick. Chegando ali, tem que se concentrar para fazer o gol, porque é a bola decisiva. Gosto dele, acho que vai nos dar muitas felicidades, mas ele foi terrível."
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Romário também questionou a decisão de Vini Jr. de não assumir a cobrança de um pênalti durante a partida. Embora tenha reconhecido que o atacante respeitou a ordem estabelecida pela comissão técnica, o ex-jogador afirmou que o principal nome da seleção deveria ter chamado a responsabilidade para si.
"Ouvi que o Bruno Guimarães bate pênalti melhor e que a ordem era ele cobrar. Tudo certo, ele respeitou o treinador. Mas, irmão, tem que ter atitude. O Vini Jr. é o protagonista, é o p.. que nós temos na seleção. Pega a porra dessa bola, bate o pênalti e está resolvido."
As críticas também atingiram Carlo Ancelotti. Romário afirmou que o treinador italiano tem parcela significativa de culpa pela eliminação e contestou mudanças feitas durante o jogo, além das escolhas para a convocação.
"Não estou dizendo que o Ancelotti é o principal culpado, mas ele tem culpa para caralho nessa derrota. Ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Éderson para quê? Quero entender o que ele quis fazer naquela porra. Não temos lateral porque ele não convocou. O Wesley machucou e tinha que ter chamado outro. Tem alguém melhor do que o Éderson para fazer a lateral."