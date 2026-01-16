A- A+

Futebol Romário elege camisa 9 ideal para seleção brasileira na Copa do Mundo e descarta Pedro, do Flamengo Ex-atacante disse que Kaio Jorge, do Cruzeiro, deveria estar na lista final de Carlo Ancelotti

Campeão da Copa do Mundo de 1994, Romário elegeu o atacante ideal para a seleção brasileira para a disputa do Mundial de 2026.

Em entrevista durante evento da Romário TV, no Rio de Janeiro, o ex-jogador escolheu Kaio Jorge, do Cruzeiro, como camisa 9 para o Brasil na competição e tirou Pedro, do Flamengo, da disputa.

— Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Raphinha eu colocaria como atacante, que sabe fazer gol, e o próprio Vinicius Junior. Pedro não, hoje não. Se me perguntassem isso lá atrás, eu responderia (que sím), mas hoje não. Caiu muito e talvez ainda não seja um jogador pronto para ser responsável para ser o 9 da seleção brasileira — disse Romário.

Kaio Jorge, que renovou recentemente seu contrato com o Cruzeiro, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e terminou 2025 marcando 26 gols em 46 partidas.

Ele, inclusive, chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti e entrou na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, em setembro do ano passado.

O atacante de 23 anos foi contratado pelo Cruzeiro por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões, na cotação da época), vindo da Juventus, da Itália, em 2024.

Kaio Jorge tinha vínculo com o Cruzeiro até meados de 2028 e agora ampliou o acordo até 2030 após três negativas do clube em propostas feitas pelo Flamengo nos últimos dias.

