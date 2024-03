Romário elogia Endrick, mas evita comparação: 'Tem de correr para c... ainda'

A- A+

Endrick foi o grande destaque do Brasil no jogo contra a Inglaterra. O gol da vitória da seleção brasileira saiu dos pés do atacante do Palmeiras, que arrancou elogios da imprensa internacional e foi até comparado ao ex-jogador Romário, hoje senador pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo ex-meia inglês Joe Cole, ídolo do Chelsea.



Porém, parece que Romário discorda um pouco disso. Em entrevista à ESPN nesta segunda-feira (25), o ex-atacante elogiou Endrick, mas afirmou ser cedo demais para fazer qualquer comparação.



"O Endrick é bom atacante. Com certeza podemos esperar muito dele no futuro. É muito cedo para fazer comparações, principalmente com o Romário", disse o ex-atleta. "Para chegar no Romário, tem de correr atrás para c... ainda", afirmou.





Outro jovem brasileiro também foi destacado por Romário na entrevista. Trata-se do atacante Vitor Roque, do Barcelona. Ele saiu do Athletico-PR no fim da última temporada e vive os primeiros meses no futebol europeu. "Acredito muito também no Vitor Roque. São dois jovens que gosto muito de ver jogar", disse Romário sobre a jovem dupla brasileira.



O jogo entre Brasil e Inglaterra no último sábado foi marcado pela estreia de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. O ex-jogador elogiou a primeira partida do treinador, principalmente a defesa, e afirmou que "a seleção jogou muito bem".



"Ele (Dorival Júnior) conseguiu montar uma seleção forte na defesa. Os zagueiros novos que jogaram foram brilhantes. É um novo caminho, uma nova etapa, uma nova era. Espero que a gente continue no caminho certo", disse Romário.

