Mercado da bola Romário, único candidato, será aclamado presidente do América-RJ nesta quinta-feira (9) A assembleia que oficializará o ex-atacante da seleção brasileira como o novo presidente está programada para as 19h

Nesta quinta-feira (9), o senador Romário (PL-RJ) será anunciado como o novo presidente do América, tradicional clube do futebol carioca. O baixinho, agora com 57 anos, concorre pela chapa da oposição e é o único candidato na eleição. A atual gestão, representada pelo presidente Sidney Santana, optou por não apresentar nenhum concorrente contra o campeão da Copa do Mundo de 1994. A assembleia que oficializará Romário como o novo líder está programada para as 19h.

O vínculo de Romário com o América tem raízes no amor de seu pai, Edevair, pelo clube. O senador chegou a vestir a camisa da equipe carioca em 2008, antes de assumir um papel diretivo no clube e conquistar o título da segunda divisão do Campeonato Carioca daquele ano. Agora, ele retorna com a missão de levar o América de volta à elite do futebol do Rio.

O América, atualmente na segunda divisão do Rio, busca recuperar sua glória, tendo vencido o Campeonato Carioca pela última vez em 1960. Com sete títulos estaduais ao longo de sua história, o clube pretende escrever um novo capítulo sob a liderança de Romário, consolidando seu retorno à elite do futebol carioca.



