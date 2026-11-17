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SOLTOU O VERBO Romário volta a atacar trabalho de Ancelotti na seleção: "Tenho tamanho, peso e poder de fala" "Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede pra sair!", disse o ex-jogador tetracampeão do mundo

A briga entre Romário e Carlo Ancelotti ganhou mais um round. Primeiro ox-jogador criticou o trabalho do técnico e mandou o italiano "meter o pé" da seleção após a derrota para o Japão, por 3 a 2, no sábado. O treinador rebateu dizendo que o ex-atleta "fala muito". Nesta segunda-feira à noite, o "Baixinho" contra-atacou pelas redes sociais.

"Quero dizer pro Ancelotti o seguinte: eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala. Não falo pra ganhar seguidor, não falo para que as pessoas gostem. Falo o que penso. Me importo pra c... com a seleção! Vesti essa camisa durante muitos anos e tenho certeza de que fui um dos que ajudaram a amarelinha a ser respeitada no mundo todo", começou Romário.

"Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou. Amanhã temos pela frente Singapura, que tomou de dois do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, que, aliás, teve a mesma pontuação que a gente nas Eliminatórias, não dá pra gente ficar nesse nível", acrescentou o campeão mundial de 1994.

"Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede pra sair! Nós acharemos um outro treinador que vai fazer um trabalho melhor do que o seu. E digo isso na cara, sem mandar recado, inclusive pro presidente da CBF, que já passou da hora de te mandar embora", finalizou.

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