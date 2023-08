A- A+

Mercado da bola Romelu Lukaku é apresentado na Roma; atacante foi emprestado pelo Chelsea O belga assinou um empréstimo de uma temporada para a gigante italiana Roma para se reunir com o ex-técnico do Chelsea, José Mourinho

O atacante belga despediu-se mais uma vez de Stamford Bridge. Romelu Lukaku oficializou nesta quinta-feira (31), um empréstimo de uma temporada com a gigante italiana Roma para se reunir com o ex-técnico do Chelsea, José Mourinho.

O Chelsea deve receber cerca de 8 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$50 milhões na cotação atual) em taxas referentes ao empréstimo ao longo da temporada. Esta é a segunda vez em duas temporadas que o atacante é temporariamente transferido, seguindo a sua passagem pela Inter de Milão na temporada anterior.

ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! #ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u — AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023

Nesta quinta-feira (31), o Chelsea anunciou a mudança através de uma declaração direta e sucinta.

O comunicado diz:

“Romelu Lukaku completou um empréstimo de uma temporada para o clube da Série A A.S. Roma. O internacional belga, que ingressou no Chelsea no verão de 2021, passou a campanha anterior emprestado ao Inter de Milão.

“Lukaku vai se encontrar na capital italiana com o ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, que levou a Roma à final da Liga Europa na temporada passada.”



