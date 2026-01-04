A- A+

Adeus Romero exalta Corinthians em despedida: 'Amor que não se explica, só se sente' O atacante paraguaio publicou um vídeo no Instagram com momentos importantes que atravessou em sua trajetória com a camisa corintiana

Ídolo da torcida corintiana, Ángel Romero publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida do clube no qual passou boa parte da carreira. Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o jogador de 33 anos não teve seu contrato renovado e deixa o time alvinegro após oito anos, somando as duas passagens pelo Parque São Jorge.

O atacante paraguaio publicou um vídeo no Instagram com momentos importantes que atravessou em sua trajetória com a camisa corintiana, desde gols marcados e troféus conquistados até abraços nos filhos devidamente fardados com uniformes alvinegros

"Corinthians, eu cheguei até você com sonhos nos olhos e o coração cheio de vontade, sem saber exatamente o que me esperava Foi aqui que aprendi que essa camisa não se veste, ela se carrega", diz Romero no início da mensagem. "Vivemos juntos momentos que eu nunca vou esquecer. Gols, títulos, noites em que a arena virou voz, virou alma, virou arrepio. Em cada uma delas, eu senti, eu pertencia."

O paraguaio ressaltou sua identificação com o clube da zona leste paulistana e agradeceu a todos os companheiros, funcionários e torcida. "Hoje nossos caminhos seguem diferentes, mas algumas histórias não têm despedida", declarou. "Não é o fim É tudo o que fica. Corinthians, pra sempre", escreveu na legenda.

Ángel Romero é o estrangeiro que mais vestiu a camisa corintiana, com 377 jogos, e com mais gols anotados, 67 no total O atacante também foi o maior goleador da Neo Química Arena até maio do ano passado, quando acabou ultrapassado por Yuri Alberto O atleta de 33 anos conquistou seis taças em oito anos defendendo o clube, entre 2014 e 2018, e desde 2023, mas perdeu espaço nos últimos anos.

Confira a mensagem de despedida de Romero em vídeo publicado no Instagram:

"Corinthians, eu cheguei até você com sonhos nos olhos e o coração cheio de vontade, sem saber exatamente o que me esperava Foi aqui que aprendi que essa camisa não se veste, ela se carrega. Que cada jogo é uma batalha, cada minuto é entrega, cada passo em campo tem um significado. Você me ensinou a ser forte quando foi difícil, a me levantar quando caí, a voltar quando parecia mais fácil desistir.

Vivemos juntos momentos que eu nunca vou esquecer. Gols, títulos, noites em que a arena virou voz, virou alma, virou arrepio. Em cada uma delas, eu senti, eu pertencia. Ao seu lado, eu cresci, entrei um jogador com sonhos e saí um homem marcado pela história.

Hoje, o ciclo dentro das quatro linhas se encerra. Nada disso teria sido possível sem a Fiel, sem meus companheiros e sem os funcionários que participaram ao longo desse tempo. Sem esse amor que não se explica, só se sente. Hoje nossos caminhos seguem diferentes, mas algumas histórias não têm despedida.

Obrigado por me transformar. Obrigado por me escolher. Você é grande, Corinthians. Continue forte e lutando contra as pessoas que não querem seu bem. Você vai comigo para sempre. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor."



