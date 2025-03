A- A+

Judô Ronald Lima conquista o ouro e Michel Augusto fica com bronze no Grand Prix da Áustria de judô Mais cinco atletas brasileiros vão competir no Grand Prix de Linz neste sábado: Rafaela Silva, Nauana Silva, Vinícius Ardina, Luan Almeida e Gabriel Falcão

O primeiro dia de competições do Grand Prix da Áustria de judô teve o Brasil no pódio em dose dupla e sob o brilho da nova geração da modalidade. Ronald Lima, de 20 anos, da categoria peso meio-leve (até 66kg), conquistou a medalha de ouro. Da mesma idade, Michel Augusto, do ligeiro (até 60kg), ficou com o bronze nesta sexta-feira, em Linz, na Áustria.





Em sua campanha para chegar à medalha dourada, Ronald Lima iniciou a série de quatro lutas contra Rodrigo Lopes, judoca brasileiro que representou Portugal, e assegurou a vitória ao aplicar dois waza-ari . Na segunda luta, ele superou o ucraniano Mykyta Holoborodko por ippon. Depois bateu mais dois concorrentes: o israelense Guy Gutman (também por ippon) e Kairi Kentaku (dois waza-ari).

A disputa pela medalha de ouro foi contra Shuntaro Fukuchi, do Japão. Em luta bastante equilibrada, o triunfo e o lugar mais alto do pódio veio com waza-ari já no último minuto. A medalha foi bastante comemorada pela delegação brasileira.

"Essa medalha é muito importante para mim, pois é a minha primeira no Circuito. Ela ser de ouro significa que o trabalho está dando resultado. É um passo importante para todas as competições a fim de me consolidar no ranking", disse Lima, que conquistou o primeiro ouro do País na temporada.

Também medalhista do dia, Michel Augusto iniciou sua campanha tendo pela frente o casaque Talgat Orynbasar por waza-ari. Em seguida, ele eliminou o espanhol Luis Barroso com um ippon nas quartas de final. O caminho do ouro acabou sendo interrompido com o revés para o japonês Adachi Yusei na semifinal.

Na disputa pelo bronze, Michel Augusto venceu o cubano Jonathan Charon no Golden score e garantiu o Brasil no pódio pela segunda vez neste dia de competições em Linz.

Mais duas judocas brasileiras foram para o tatame, mas não conseguiram medalhas. Clarice Ribeiro, (até 48 kg) foi eliminada em sua segunda luta ao perder para a holandesa Amber Gersjes. Já Bianca Reis (até 57 kg) perdeu ainda na estreia para Shannon van de Meeberg, também da Holanda.

Mais cinco atletas brasileiros vão competir no Grand Prix de Linz neste sábado. São eles: Rafaela Silva (até 63kg), Nauana Silva (até 63kg), Vinícius Ardina (até 73kg), Luan Almeida (até 81 kg) e Gabriel Falcão (até 81kg).

