Solidariedade Ronaldinho comanda jogo beneficente para vítimas de inundações no RS Ao todo, 32 mil espectadores estiveram presentes para acompanhar a partida, no Maracanã

Exibindo toda sua habilidade, Ronaldinho Gaúcho comandou o jogo beneficente realizado neste domingo (26), no Maracanã, para arrecadar fundos para as vítimas das inundações que devastaram o Rio Grande do Sul.

O craque marcou dois gols e deu uma assistência no empate em 5 a 5 entre equipes formadas por várias personalidades e estrelas do futebol brasileiro, incluindo o técnico da Seleção, Dorival Júnior, e o ex-lateral Cafu.

"É comovente ver todas essas pessoas se unindo para ajudar o meu povo", disse Ronaldinho.

"Depois desta tragédia imensurável, vemos o povo brasileiro se unindo novamente", declarou Dorival Júnior.

Aos 44 anos, Ronaldinho marcou o quarto e o quinto gols de sua equipe, antes de sair a 15 minutos do fim da partida ovacionado pelos 32 mil espectadores presentes. Cafu, campeão do mundo em 1994 e 2002, também brilhou com um gol e uma assistência.

No total, oito campeões mundiais estiveram em campo: Bebeto, Cafu, Ronaldinho, Vampeta, Denílson, Edilson, Kléberson e Ricardinho.

Estrelas do futebol feminino também participaram da partida, entre elas a ex-jogadora da Seleção, Formiga.

O Rio Grande do Sul sofreu com inundações históricas durante várias semanas, que deixaram pelo menos 169 mortos e dezenas de desaparecidos.

Mais de meio milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas e cerca de 55 mil ainda estão em centros de alojamento.

Em Porto Alegre, o nível da água havia caído no início da semana, mas novas chuvas a partir de quinta-feira voltaram a inundar áreas que estavam secas, atingindo outros bairros que antes não haviam sido afetados.

Mais de 90% dos municípios do estado foram atingidos e as autoridades ainda não conseguem avaliar completamente a extensão dos danos.

O governador Eduardo Leite disse à TV Globo na noite de sábado que a reconstrução pode durar "vários meses, ou até mais de um ano".

