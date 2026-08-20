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Futebol Ronaldinho desembarca na Itália para sua apresentação como jogador do Ravenna, da terceira divisão Craque brasileiro retorna ao futebol após mais de dez anos de sua aposentadoria

Ronaldinho desembarcou na Itália nesta quinta-feira para sua apresentação como jogador do Ravenna, clube da terceira divisão italiana. O craque brasileiro, aos 46 anos, retorna ao futebol após mais de uma década de sua aposentadoria.

Por trás da contratação, está a estratégia do empresário Ignazio Cipriani, que comprou o Ravenna em 2024 com o objetivo declarado de levá-la à Série A e ampliar sua projeção internacional.

Em entrevista à Reuters, Cipriani afirmou que Ronaldinho foi uma inspiração para sua geração e que sua presença dará ao Ravenna uma visibilidade impossível de alcançar por meios convencionais.

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Segundo o dirigente, o brasileiro deve atrair atenção mundial para um clube tradicional, mas pouco conhecido fora da Itália, fortalecendo tanto a marca quanto o projeto esportivo da equipe.

A escolha do ex-camisa 10 também tem um componente pessoal. Ronaldinho explicou que aceitou o convite pela amizade de longa data com a família Cipriani e pela afinidade de ideias com o proprietário do clube.



Segundo ele, a parceria surgiu de forma natural e tem como objetivo ajudar o Ravenna a crescer, além de servir de inspiração para que outras pessoas "persigam" seus próprios sonhos.

Ronaldinho deverá participar de campanhas publicitárias, eventos internacionais e ações de divulgação da marca Ravenna, além de ser inscrito para disputar partidas oficiais.



A expectativa é que faça ao menos uma aparição em campo, possivelmente marcando o que o clube espera que seja seu “último gol” como jogador profissional.

O clube

Fundado em 1913, o Ravenna tem sede na cidade de mesmo nome, na região da Emília-Romanha, no norte do país, e manda seus jogos no Estádio Bruno Benelli.

Identificado pelas cores vermelho e amarelo, o clube nunca figurou entre as grandes potências do futebol italiano, mas construiu uma trajetória centenária marcada por acessos, rebaixamentos e sucessivas tentativas de retornar aos principais palcos do esporte.

Seu momento mais relevante ocorreu na década de 1990. Em 1993, a equipe conquistou pela primeira vez o acesso à Serie B e, ao longo dos anos seguintes, acumulou sete participações na segunda divisão italiana. A última delas terminou na temporada 2007/08.

Desde então, o Ravenna passou por dificuldades financeiras e administrativas que o levaram a um longo período distante das categorias mais altas do futebol nacional.

Nos últimos anos, porém, o clube iniciou um processo de reconstrução e voltou a disputar a Serie C. O objetivo declarado da diretoria é recuperar espaço no cenário italiano e buscar um novo acesso à Série B, contando para isso com investimentos e maior exposição da marca

É nesse contexto que surge Ronaldinho Gaúcho. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, vencedor da Bola de Ouro de 2005 e ídolo de clubes como Barcelona e Milan, o ex-meia não disputa uma partida oficial desde 2015, quando encerrou sua passagem pelo Fluminense.

Ainda assim, continua sendo um dos atletas mais reconhecidos do planeta e mantém forte apelo comercial.

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