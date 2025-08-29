Sex, 29 de Agosto

Jogo dos Famosos

Ronaldinho Gaúcho, Hernanes, Di Natale e mais: veja onde assistir ao Jogo dos Famosos

Partida entre Brasil e Itália acontece nesta sexta-feira (29), às 15h30 (horário de Brasília)

Brasil e Itália se enfrentam no Jogo dos Famosos, nesta sexta (29)Brasil e Itália se enfrentam no Jogo dos Famosos, nesta sexta (29) - Foto: Divulgação

Após passar por quatro países, o Jogo dos Famosos chega nesta sexta-feira (29) na cidade de Barletta, na Itália. 

Recheados de craques do futebol do passado, Brasil e Itália se enfrentam às 15h30 (horário de Brasília), no Cosimo Puttilli, com transmissão gratuita do canal do YouTube do N Sports

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A principal atração do duelo será Ronaldinho Gaúcho. Acompanhando o craque, do lado do Brasil, também marcam presença no evento o pernambucano Hernanes, Amaral, André Santos e Gabigol.

Do lado dos italianos, nomes de peso como Di Natale, Luca Toni Iaquinta, Quagliarella, e Zaccardo também marcam presença na partida.

Antes de chegar à Itália, o Jogo dos Famosos também passou por França, Uruguai, Polônia e Espanha.

Jogo dos Famosos: Brasil x Itália

Com informações da assessoria

