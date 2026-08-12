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Ex-jogador

Ronaldinho Gaúcho pode se tornar dono de time de basquete na Europa, diz jornal

Ex-jogador se apresenta como candidato à aquisição do Monaco Basket, que enfrenta grave crise financeira na França

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Ronaldinho Gaúcho pode adquirir um time de basquete da FrançaRonaldinho Gaúcho pode adquirir um time de basquete da França - Foto: Franck Fife/AFP

Ronaldinho Gaúcho pode se tornar proprietário de um time de basquete na Europa. Segundo o jornal francês L'Équipe, o ex-jogador se apresentou como candidato à aquisição do Monaco Basket, da França, que vive crise financeira.

O diretor-executivo do Monaco, Oleksiy Yefimov, recebeu uma carta de intenção do brasileiro, com o suporte do grupo de investimentos andorrano Clayton Sports.

Diante do problema financeiro, o clube precisou deixar a Euroleague após cinco temporadas e caiu para a EuroCup. Já na semana passada, por conta das dívidas, perdeu a licença profissional para disputar a liga francesa.

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O interesse de Ronaldinho surge em meio às negociações com Jamal Mashburn, ex-jogador do Dallas Mavericks, da NBA. O astro brasileiro tem longa conexão com basquete e costumava marcar presença em jogos da liga norte-americana no período em que defendeu o Barcelona.

O Monaco Basket viveu uma ascensão meteórica no basquete europeu nos últimos anos. O clube conquistou o Campeonato Francês pela primeira vez em 2023 e voltou a disputar a final nacional em 2025, quando foi vice-campeão diante do Paris Basketball.

No cenário europeu, o Monaco também se consolidou entre as principais forças da EuroLeague, chegando pela primeira vez ao Final Four em 2023 e repetindo a presença em 2024.

Em 2025, a equipe conquistou ainda a Supercopa da França, reforçando sua posição como uma das potências emergentes do continente.

A crise financeira, no entanto, se agravou justamente na temporada em que o clube conquistou o título francês. Ao longo de 2025/26, a equipe enfrentou atrasos no pagamento de salários, além de problemas com agentes e outras obrigações financeiras.

Em julho, o órgão financeiro LNB da França (Ligue Nationale de Basket) recusou a inscrição do Monaco nos campeonatos profissionais de 2026/27 — tanto a Betclic Élite (1ª divisão) quanto a Élite 2 (2ª divisão) — devido aos problemas financeiros e à falta de garantias.

O clube recorreu, mas, em 1º de agosto, a Câmara de Apelação da Federação Francesa de Basquete (FFBB) confirmou a exclusão após o Monaco não apresentar, dentro do prazo, toda a documentação exigida.

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