Ronaldinho Gaúcho vai a CPI das Pirâmides na Câmara para explicar ligação com empresa de criptomoeda

Após faltar duas vezes às convocações da CPI das Pirâmides, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho compareceu à sessão da comissão nesta quinta-feira (31). O antigo craque da Seleção Brasileira foi chamado por sua ligação com uma empresa que prometia retornos financeiros após investimentos em criptomoedas.

Ronaldinho e seu irmão Assis Moreira, que também é seu empresário, foram convocados a comparecer na condição de testemunha para falar sobre a “18K Ronaldinho”, empresa que foi apontada como uma pirâmide financeira pelo Ministério Público Federal.

O ex-jogador alega que teve a imagem usada indevidamente. Assis participou esteve na CPI na semana passada, mas evitou responder a maior das perguntas e disse que ele e o irmão não têm relação com a empresa investigada.

Após as duas ausências, o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) chegou a pedir a condução coercitiva de Ronaldinho. De acordo com seu advogado, Sérgio Queiroz, entretanto, o ex-jogador deverá chegar à sessão por conta própria, sem necessidade de condução pela polícia.

A CPI das Pirâmides apura esquemas financeiros conhecidos como "pirâmides", baseados na promessa de retornos muito acima dos oferecidos pelos mercados. Esses esquemas, entretanto, são insustentáveis, já que dependem do recrutamento cada vez maior de investidores, matematicamente impossível.