Ronaldinho participa de show com Madonna na final da Copa e aumenta lista de 'rolês aleatórios'

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O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho segue colecionando momentos inusitados, popularmente conhecidos como "rolês aleatórios". Neste domingo, o duas vezes eleito Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, em 2004 e 2005, esteve presente no show do intervalo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que terminou com a vitória espanhola por 1 a 0.



Ao lado de Ronaldo Fenômeno, seu companheiro na conquista da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho participou da performance de Madonna. Na apresentação, os dois aparecem em um carro conduzido por Ronaldo, que segue em direção ao gramado do MetLife Stadium, palco da decisão. Ao fim do túnel de acesso ao campo, eles surgem ao lado da cantora, encerrando a apresentação.



Não é a primeira vez que o astro rouba a cena em uma cerimônia de encerramento de Copa do Mundo. Em 2018, no Mundial da Rússia, Ronaldinho apareceu tocando um atabaque, instrumento de percussão de origem afro-brasileira, no Estádio Lujniki, em Moscou, antes da vitória da França por 4 a 2 sobre a Croácia. A participação foi bastante celebrada pelo público e rapidamente virou meme nas redes sociais.





O ex-camisa 10 da seleção brasileira também acumula aparições inusitadas fora dos gramados. Em 2024, foi convidado para tocar o tradicional sino de encerramento da Bolsa de Valores de Nova York. Até no cinema o ex-jogador marcou presença. Ele fez uma participação no filme Kickboxer: A Retaliação, de 2018, ao lado de Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson e outros grandes nomes das artes marciais.



A longa lista de "rolês aleatórios" de Ronaldinho conta ainda com uma participação na versão turca do reality show No Limite, um curso para aprender a produzir charutos na China e a presença na Paris Fashion Week de 2024, durante o desfile do estilista KidSuper.

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