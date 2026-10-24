A- A+

FUTEBOL Ronaldinho jogará pelo Ravenna na Serie C italiana no dia 15 de novembro A contratação foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados no dia 15 de novembro para vestir a camisa do Ravenna em um jogo da terceira divisão italiana, anunciou clube neste sábado (24).

Contratado de forma inesperada no final de agosto, Ronaldinho ainda não jogou com suas novas cores.

A contratação foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Ciprini, que é proprietário do Ravenna desde 2024.

"No domingo, 15 de novembro, a lenda brasileira vestirá a camisa do Ravenna para disputar o clássico contra o Forlì, um evento que atrairá os olhares do mundo todo para o estádio Bruno Bennelli", informou o ambicioso clube da Serie C em comunicado.

A notícia era considerada, até agora, mais uma jogada de marketing do que um retorno de Ronaldinho, que disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.

"Como vocês podem ver, estou em boa forma. Eu me sinto bem (...). Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor", declarou R10 durante sua apresentação oficial, no final de agosto.

O Ravenna ocupa atualmente a segunda colocação no grupo B do Campeonato Italiano da terceira divisão, seis pontos atrás do líder, La Spezia, e conquistou 12 pontos a mais que seu grande rival, o Forlì (15º, 11 pontos).

O objetivo do clube é retornar à Serie B (2ª divisão), da qual não participa desde 2008.

Veja também