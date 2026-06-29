Ronaldo coloca Messi entre os maiores da história e exalta Mbappé: "Lembra meu estilo no auge"

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Ronaldo Fenômeno vê com naturalidade a mudança no topo da lista de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Superado recentemente por Lionel Messi e Kylian Mbappé, o ex-atacante brasileiro afirmou que ambos merecem ocupar esse lugar e destacou as qualidades dos dois craques em entrevista ao jornal francês L’Equipe.





Na avaliação do bicampeão mundial, Messi segue demonstrando o nível que o transformou em um dos maiores jogadores da história do futebol, enquanto Mbappé o faz recordar do próprio estilo dentro de campo durante o auge da carreira.



"Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol e ainda hoje é influente e decisivo. Já Mbappé, seu estilo de jogo me lembra o meu próprio no auge. Ele é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade e um herdeiro natural das lendas do esporte. Ambos são, sem dúvida, jogadores que transcendem as estatísticas e merecem ser os maiores artilheiros de todos os tempos da competição", afirmou.



Kylian Mbappe joga sua terceira Copa do Mundo. Foto: Franck Fife / AFP



Ronaldo encerrou a carreira com 15 gols em Copas do Mundo e foi o recordista da competição até ser ultrapassado pelo alemão Miroslav Klose, em 2014. Nesta edição do Mundial, Messi e Mbappé também deixaram o brasileiro para trás e protagonizam a disputa pelo posto de maior goleador da história do torneio.



Além de comentar sobre os dois atacantes, Ronaldo demonstrou confiança na recuperação de Neymar, que voltou a atuar pela seleção brasileira após se recuperar de uma lesão muscular.



"Ele tem a chance de calar a boca de todos aqueles que não acreditavam nele. Eu também vivi meu próprio retorno em 2002, então estou totalmente a favor do Neymar", opinou.

Neymar fez sua estreia na Copa do Mundo diante da Escócia. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



O Fenômeno ainda analisou o momento da seleção brasileira e afirmou que, apesar de o futebol mundial estar cada vez mais equilibrado, o Brasil continua sendo tratado como uma das principais forças do esporte.



"Estamos falando do esporte mais popular do mundo. Existem grandes jogadores e grandes times em todo o planeta. Ao longo dos anos, o Brasil perdeu seu status de favorito indiscutível, mas continua sendo considerado uma das grandes potências do futebol. Dada a história do Brasil como eterno favorito e o lugar profundamente enraizado do futebol em nossa cultura, as expectativas são sempre muito altas", finalizou Ronaldo.

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