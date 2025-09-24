A- A+

FUTEBOL Ronaldo defende Neymar na Copa de 2026 por ser "determinante" para a Seleção

Ronaldo Fenômeno manifestou nesta quarta-feira (24) sua confiança na volta de Neymar à seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026, afirmando que a equipe canarinho "não tem outro jogador" como ele.

Neymar havia recuperado a regularidade no Santos, mas sofreu uma nova lesão muscular na semana passada. Ele ainda não foi convocado no atual ciclo do técnico italiano Carlo Ancelotti.

"Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para a Copa", disse Ronaldo durante um evento publicitário em São Paulo, ao lado do próprio Neymar.

"Se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver", acrescentou o lendário ex-atacante, campeão mundial pelo Brasil na Copa dos Estados Unidos de 1994 e, como grande destaque, na Copa da Coreia do Sul-Japão de 2002.

Neymar, de 33 anos, deixou o treino do Santos na última sexta-feira com uma lesão na coxa direita, confirmou o clube, sem dar uma estimativa de tempo de recuperação.

O craque marcou três gols em 13 partidas disputadas nesta temporada no Brasileirão.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante disputou a última de suas 128 partidas pela seleção em 17 de outubro de 2023.

Naquele dia, ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo, ficando afastado dos gramados por meses.

"Quem viveu no futebol entende perfeitamente quão difícil é voltar de uma lesão e pegar ritmo e confiança novamente. Ele está no tempo certo", comentou Ronaldo, que enfrentou lesões graves no joelho ao longo de sua carreira.

