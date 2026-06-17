Ronaldo destoa de Messi, é pior em campo em estreia de Portugal na Copa e aumenta jejum de gols

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Lionel Messi começou melhor na que deve ser a última Copa do Mundo entre ele e Cristiano Ronaldo. O argentino marcou três gols contra a Argélia, igualou Klose como o maior artilheiro da história da competição e viu o português passar em branco na estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo.



Os números coletados pela Opta, referência mundial em estatísticas e parceira do Estadão, indicam, além da disparidade de finalizações, passes e outros fundamentos, que eles também tiraram notas bem diferentes.

O craque do Inter Miami alcançou o primeiro 100 da plataforma no torneio e o atacante do Al-Nassr registrou 22, uma das piores avaliações.



O aspecto mais importante todos já sabem: hat-trick de Messi e zero gol de Cristiano Ronaldo, mas a análise vai além. O argentino finalizou quatro vezes ao alvo, e o português nenhuma. Ele venceu também nos passes certos (30 x 19), passes chave (2 x 0) e até em desarmes (2 x 0). O 'robozão' só ganha nos minutos jogados, pois não foi substituído.





O retrospecto histórico já é outra 'surra' do argentino, que chegou a 16 gols em todas as Copas do Mundo, o dobro do português, e igualou o recorde de Klose. Restam no mínimo dois jogos na fase de grupos e todos do mata-mata para ele tentar se isolar na liderança. E é quase impossível que seu maior rival o alcance.



Na última terça-feira, 16, Kylian Mbappé alcançou o que era, até então, a maior nota da Opta em um jogo do Mundial: 99 contra Senegal, em partida que marcou dois gols. Messi o deixou para trás no mesmo dia, porém, com uma atuação literalmente perfeita e score de 100.



Cristiano Ronaldo, por sua vez, foi o pior disparado de Portugal, segundo a plataforma, cravando incríveis 22. O penúltimo colocado, Bernardo Silva, fez 44. João Neves, autor do único gol do empate contra a República Democrática do Congo, tirou 96.



Para piorar, ele amarga jejum de dez jogos sem marcar nos maiores torneios da Fifa, ou seja, contando Eurocopa e Copa do Mundo. A última vez foi contra Gana, em 2022, há quase quatro anos.



Os dois ídolos do futebol protagonizam mais uma edição do duelo interno na próxima semana. A Argentina enfrenta a Austria em 22 de junho, às 14h (horário de Brasília), pelo Grupo J, e Portugal encara o Uzbequistão no dia 23, também às 14h, no Grupo K.

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