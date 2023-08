Ronaldo fala em cobranças válidas e pede concentração no Sport

A- A+

Nos últimos dois jogos, o Sport sofreu cinco gols. Quatro deles, porém, antes dos dez minutos de bola rolando. Dois na derrota para o Guarani, no Brinco de Ouro, e dois no revés sofrido para o Ituano, na Ilha do Retiro, na última sexta-feira (25). Depois da partida, o técnico Enderson Moreira enfatizou a falta de concetração da equipe. Discurso que foi reforçado pelo elenco.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o volante Ronaldo Henrique lamentou o vacilo dado pela equipe. Além disso, afirmou que as críticas sobre o elenco têm que ser aceitas neste momento.

"Foi conversado isso (sobre concentração) antes da partida. O time que quer brigar para ser campeão, que quer ter o acesso, não pode de jeito maneira estar perdendo pontos desta forma, principalmente em casa. A gente fica chateado, são válidas as cobranças que recebemos", contou o camisa 5.

Com 45 pontos, o Sport ocupa a segunda colocação da Série B. São três pontos a menos que o líder Vitória, e três a mais que o Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Com a pressão aumentando sobre a equipe, Ronaldo garante que o elenco tem condições de vencer o próximo jogo longe do Recife.

No domingo (3), o Leão visita o Botafogo-SP, às 18h, no Estádio Santa Cruz, em confronto válido pela 26ª rodada da Segundona. "Temos que pensar no próximo objetivo já. É um jogo muito difícil, domingo, em São Paulo, mas temos totais condições de ir lá e conseguir a vitória", salientou.

