Ronaldo Fenômeno larga aposentadoria e joga por time da oitava divisão inglesa; entenda

A- A+

O ex-jogador Ronaldo Nazário, atacante bicampeão da Copa do Mundo, retornou de sua aposentadoria durante um dia para atuar pelo Phoenix FC, que na data era o último colocado da Divisão 8 da NWL, em Essex, na Inglaterra. O convite foi realizado pela Paddy Power, uma casa de apostas irlandesa.

O “Fenômeno”, com 47 anos, entrou no jogo amistoso enquanto seu time perdia por 4 a 0. Vestindo a camisa 17, o brasileiro até empolgou no começo da partida, fazendo um passe com firula, mas não conseguiu ajudar a reverter o placar, que terminou em 7 a 0.

Apesar da empolgação dos torcedores e companheiros de time, Ronaldo foi substituído após reclamar da marcação de um impedimento e por atender uma ligação no meio da partida. Um vídeo publicado no X — antigo Twitter — mostra detalhes da participação do craque.

— Os rapazes não acreditaram quando o Ronaldo apareceu. Eu não o tinha registado, por isso usei o nome ‘Dave Walsh’ e coloquei-o no banco — declarou o treinador Brian Edwards, segundo o jornal britânico The Sun.

O atacante parou de jogar profissionalmente há 13 anos, mas atuou no Phoenix FC, depois de vencer uma competição nas redes sociais dirigida pela Paddy Power. A publicidade foi realizada para marcar a estreia do modo de aposta "Super Sub". O novo recurso de permite que as apostas realizadas para os jogadores titulares sejam transferidas aos reservas conforme são substituídos. Brian Edwards brincou sobre a atuação do brasileiro.

— Infelizmente, ele era tudo menos um Super Sub. Ele estava atrasado quando se trocou e já estávamos bem atrasados quando consegui colocá-lo, mas é definitivamente um momento que lembrarei para sempre. O resto de sua atuação? Menos memorável — afirmou o treinador, de acordo com o The Sun.

Veja também

"IMPERDOÁVEL" Lula diz que Robinho deve cumprir no Brasil condenação por estupro na Itália