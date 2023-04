A- A+

Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno revela motivo de homem ter saído do porta-malas do seu carro; veja o vídeo Momento inusitado envolvendo o ex-jogador viralizou nas redes sociais

O eterno camisa 9 da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno, passou por um momento inusitado no último sábado (22): ao chegar ao Estádio Independência, em Belo Horizente, para a partida entre Cruzeiro - clube de Ronaldo - e Grêmio, válida pela segunda rodada do Brasileirão, o ex-jogador foi visto por pedestres abrindo o porta-malas de seu carro para que um homem saísse.



O vídeo do ocorrido logo viralizou nas redes sociais e foi a vez do ex-centroavante se pronunciar sobre o caso.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Ronaldo desconversou sobre o interesse em sua vida e afirmou que o passageiro inusitado, o modelo Márcio Souza, foi para o porta-malas porque havia pessoas demais dentro carro e disse ainda que sua esposa, Celina Locks precisou fazer a viagem no seu colo: “O mundo está acabando, e os caras querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro? O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo”, relatou.





Ronaldo é flagrado tirando homem do porta-malas antes de jogo.



O ex-craque Ronaldo Fenômeno foi flagrado tirando uma pessoa de dentro do porta-malas de seu carro ao chegar a uma partida do Cruzeiro.



Leia: https://t.co/1mPrxErYae pic.twitter.com/iXCjC6yspa — Metrópoles (@Metropoles) April 24, 2023

Já o modelo Márcio Souza, em entrevista ao UOL, confirmou o relato de Ronaldo e afirmou que foi para o porta-malas do carro para ter mais espaço: “Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas, e assim fiz. Foi algo bem natural!”, revelou.

Vale lembrar que, de acordo com o Artigo 230, Inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não é permitido conduzir o veículo “transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN”. A infração é considerada gravíssima com penalidade de multa e apreensão do carro.



Confira o vídeo:

Veja também

FUTEBOL DE CEGOS Petrolina sedia Campeonato Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2023